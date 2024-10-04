"لن تدخل النادي مع وكيلك".. قندوسي يكشف أسباب فشل انتقال بلعيد لـ الأهلي

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

زين الدين بلعيد يحتفل بهدفه ضد الأهلي في السوبر الإفريقي

فجّر الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من النادي الأهلي، كواليس فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

زين الدين بلعيد

النادي : سينت ترويدن

الأهلي

وانتقل بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري إلى فريق سان ترويدن البلجيكي.

وقال قندوسي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "البعض يتحدث عن أسباب فشل الصفقة، أحيانا يقولون قندوسي وأحيان أخرى أن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للجزائر، طالبه بالانتقال إلى أوروبا وإلا لن يضمه للمنتخب، كل ذلك غير صحيح".

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وأضاف قندوسي: "زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للأهلي بشرط أن يكون معه وكيله، ولكن طُلب منه لكي يدخل النادي الأهلي يجب أن يكون مع وكيل آخر".

وأوضح: "بالنسبة لنا كجزائريين الوكيل مثل الصديق ولا يمكن أن أتخلى عنه من أجل مبلغ مالي أكبر".

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى تفاصيل حديثه مع مواطنه أثناء المفاوضات: "تحدثت مع بلعيد وأخبرني أن المفاوضات مع الأهلي وصلت لنسبة لـ70 %، قبل أن تتوقف بعدها بسبب أزمة الوكلاء".

وكشف: "بلعيد كان متحمس للعب في النادي الأهلي، وتلقى مكالمات من لاعبين كبار في الجزائر ينصحوه بالانتقال للنادي الأهلي لأنه سينجح، ونصحته أنا أيضا بالانتقال للأهلي، وأتمنى له اللعب للنادي الأهلي يوما ما".

بلعيد البالغ من العمر 25 عاما، لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الجزائري، وكذلك توج مع اتحاد العاصمة ببطولتي الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

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