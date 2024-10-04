كلاسيكو السعودية - الهلال يفقد حارسه ويستعيد مدافعه أمام أهلي جدة

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

يفقد نادي الهلال خمات حارس مرماه الدولي السعودي محمد العويس قبل المواجهة المرتقبة ضد أهلي جدة.

ويلعب الهلال ضد أهلي جدة مساء السبت في كلاسيكو مرتقب ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

واعلن الهلال مغادرة محمد العويس إلى فرنسا بعد شعوره بألام في الظهر.

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وسيجري العويس فحوصات طبية لدى الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في وقت سابق.

ومن المقرر أن يستمر الحارس الأساسي، المغربي ياسين بونو في حراسة مرمى الهلال خلال مواجهة أهلي جدة.

في المقابل تعافي حسان تمبكتي المدافع الدولي السعودي من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة أمام أهلي جدة.

وتعرض تمبكتي للإصابة خلال فوز الهلال على الخلود 4-2 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بعدما حصد العلامة الكاملة خلال الجولات الخمسة الماضية.

فيما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

الهلال أهلي جدة الدوري السعودي
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