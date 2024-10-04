سيدي ندياي: هدفي الانضمام لمنتخب السنغال عن طريق الزمالك.. وهذه نصيحة جوميز

يحلم سيدي ندياي مهاجم الزمالك الجديد في التألق مع فريقه والانضمام عن طريقه إلى منتخب السنغال الأول.

سيدي ندياي النادي : الزمالك الزمالك

وقال سيدي ندياي لاعب الزمالك عبر قناة ناديه: "أعرف أن الزمالك النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في إفريقيا في القرن العشرين، وأتمنى حصد معه الألقاب".

وأضاف "تواصلت مع إبراهيما نداي بعدما تلقيت عرضا من الزمالك ونصحني بالموافقة، وشيكابالا دائما ما يساندني".

وكشف "جوميز عقد معي جلسة وطالبني بتقديم أفضل ما لدي وحجز مكانة أساسية في هجوم الزمالك".

وأتمنى "أطمح للتواجد مع منتخب السنغال والمشاركة في تصفيات كأس العالم، وكنت أتمنى اللعب ضد الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي".

ندياي انضم للزمالك هذا الصيف بعقد ممتد لأربعة سنوات، وتم قيده تحت السن، إذ يبلغ من العمر 18 عاما فقط.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة.

وارتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.