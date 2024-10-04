أحمد سليمان: زيزو أفضل لاعب في مصر.. و3 مميزات لـ بنتايك.. وموعد اجتماع تجديد العقود

أثنى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، على أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، وذلك بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة السوبر الإفريقي.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية لقناة ETC: "زيزو أيقونة زملكاوية وأفضل لاعب في مصر آخر 5 سنوات رغم بعض الإخفاقات، وبالتالي يجب أن نتمسك به".

وحقق الزمالك بطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وقارن سليمان بين بطولتي السوبر 2024، و1994، مشيرًا إلى أن الجوهري في بطولة 94 أطلق عليها: "بطولة بطل أبطال إفريقيا".

وكشف سليمان عن قلق الفريق قبل مباراة السوبر: "كنا قلقين من غياب العدل وزيادة جمهور الأهلي، ولكن بمجرد وصولنا الملعب وجدنا جمهور الزمالك نفس عدد جمهور الأهلي بصرف النظر عن ضربة الجزاء".

وعن محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك القادم من سانت إتيان الفرنسي: "وضعنا خطة لتدعيمات الفريق، والظهير الأيسر كان الأكثر احتياجا بعد أزمة أحمد فتوح، ولكن الأندية محليا تغالي في طلباتها المالية وبالتالي بدأنا نلجأ للمحترفين".

وأكمل: "محمود بنتايك خريج ليسانس اقتصاد ومثقف جدا، ويتحدث 3 لغات، وانتقل للزمالك إعارة لمدة موسم بنية البيع النهائي مقابل 350 ألف دولار راتبه السنوي".

وأضاف: "هناك أكاديميات إذا عُرض عليك لاعب تخرج منها، يجب ألا تقلق منه، أكاديمية محمد السادس في المغرب، وبارادو في الجزائر، ومدارس بنفيكا وأياكس في أوروبا".

وعن تجديد اللاعبين المنتهية عقودهم: "سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل لبدء المفاوضات مع اللاعبين المنتهية عقودهم لتجديدها مثل عبد الله السعيد وأحمد مصطفى زيزو".