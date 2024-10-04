إصابة في الركبة تحرم ضمك من طارق حامد.. وموعد عودته

يعاني النجم المصري طارق حامد من إصابة في الركبة تحرمه نادي ضمك السعودي من جهوده.

ويلعب ضمك ضد الشباب مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن غياب طارق حامد عن مباريات ضمك مستمر بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها خلال أحد التدريبات الجماعية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن طارق حامد تأكد غيابه عن مباراة الشباب، المقرر لها يوم الجمعة، ضمن سادس جولات الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي في نادي ضمك يتوقع عودته إلى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف المقبلة.

طارق حامد تعرض للإصابة قبل الجولة الثالثة، وعاد إلى التدريبات، وتواجد على مقاعد البدلاء أمام أهلي جدة في الجولة الرابعة ثم تجددت إصابته.

وخاض ضمك، مساء الخميس في خميس مشيط، حصة تدريبية، مزجت بين الجانبين البدني والفني، أتم بها تحضيراته لمواجهة الشباب.

ويعاني ضمك خلال الموسم الحالي من تراجع النتائج بعدما فاز بمباراة واحدة من اصل 5 جولات بالدوري السعودي.

video:1