قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال لـ الزمالك.. وأرفض مقارنة محرز بـ صلاح

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أوضح أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي إمكانية انتقاله للزمالك مستقبلا، وحقيقة رفض زين الدين بلعيد الانتقال للأهلي بسببه.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

وقال قندوسي عبر قناة أون تايم سبورتس:"سعيد جدا بارتباط جماهير الأهلي بي وهو ما أشاهده في الشارع والمطاعم رغم عدم مشاركتي بصورة كبيرة مع الفريق".

وأضاف "سامي قمصان هو من كان يتواصل معي من الأهلي بشأن خروجي للإعارة مجددا، ورفضت أكثر من عرض وأبلغتهم طالما سأخرج للإعارة مجددا سأنتقل إلى سيراميكا كليوباترا لأنني شعرت بالراحة وتأقلمت هناك".

وتابع "سامي قمصان قال لي أختار ما تريده وأنا معك وأشكره كثيرا على مساعدتي، وبالفعل كان هناك عرض من زد وتواصل من الزمالك وبيراميدز مع وكيلي حال رحيلي عن الأهلي".

وواصل "تلقيت عرضا من فريق إنجليزي وكان عرضا كبيرا لكن أرفض الإفصاح عن اسم النادي، وسعدت بسبب ذلك العرض".

الإعارة من جديد

وعن إعارته مجددا لسيراميكا كليوباترا أجاب قائلا: "لم أحزن بسبب قرار الأهلي برحيلي بخروجي من أجل مقعد اللاعب الأجنبي وقت تفاوضهم مع محمد بن رمضان، والأهم بالنسبة لي هو المشاركة".

وأضاف "البعض يقول لا سأستمر في الأهلي حتى لو على مقاعد البدلاء من أجل تحقيق الألقاب، بالنسبة لي المشاركة أهم من أي شيء وأحزن عندما أجلس بديلا".

وتابع "حصلت على ثلاثة ألقاب فقط مع الأهلي، أريد حصد المزيد من البطولات ولكن عندما يكون لي بصمة وليس وأنا جالس على مقاعد البدلاء".

وأردف "كنت سأرفض العودة للأهلي بعد الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بعد فشل صفقة بن رمضان، اخترت طريقي للموسم المقبل وأتمنى العودة للأهلي بعد نهاية الموسم المقبل".

وأوضح "الانتقال إلى الزمالك مستقبلا؟ أنا لاعب محترف وجماهير الزمالك تعاملني باحترام لكن أتوقع أن الأمر صعب حتى لا أخسر محبة جماهير الأهلي".

وأكمل "أتوقع أن ينافس سيراميكا كليوباترا على لقب السوبر المصري المقبل، هزمنا بيراميدز، بينما الأهلي والزمالك تغلبا علينا في آخر الدقائق لذلك الأمور متقاربة".

وقرر الأهلي إعارة الجزائري لسيراميكا لموسم إضافي وقتما كان يتفاوض مع التونسي محمد علي بن رمضان من أجل إفساح مقعد أجنبي له.

المقارنات

وتابع "رياض محرز قائد بمعنى الكلمة، وأرفض مقارنته مع محمد صلاح لأنني أرفض المقارنات".

وأتم "لم أقل إنني أفضل من محمد صلاح فهو يلعب في مستوى وأنا مستوى آخر، إذا لعبت في الدوري الإنجليزي بالتأكيد سأسجل أهداف وأصنع، فبالتأكيد الدوري يساعدك".

الجزائري انضم لقائمة منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وشارك قندوسي مع سيراميكا في 33 مباراة الموسم الماضي سجل 11 هدفا وصنع 9.

بينما خاض بقميص الأهلي 21 مباراة في النصف الثاني من موسم 2022-23 وسجل هدفين وصنع 3.

الأهلي الزمالك أحمد قندوسي الدوري المصري
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