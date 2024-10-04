الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر

اكتسح لاتسيو الإيطالي ضيفه نيس الفرنسي بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، وبنفس النتيجة فاز ليون الفرنسي على رينجرز الأسكتلندي.

وتواجد محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس طيلة الـ 90 دقيقة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، أمطارا غزيرة أثرت على أداء اللاعبين في التمرير خاصة في الشوط الثاني.

وتقدم نسور العاصمة الإيطالية بهدفين في الدقيقة 20 و35 عن طريق بيدرو وتاتي كاستانيوس، وقلص جيريمي بوجا الفارق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل كاستانيوس في الدقيقة 53 الهدف الثالث بعد تأكيد تقنية الفيديو لصحة الهدف.

وعزز ماتيا زاكاني الفارق في الدقيقة 67 بهدف من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد لاتسيو لـ 6 نقاط في الصدارة.

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وحل ليون في المركز الثاني بفارق الأهداف عن لاتسيو بعد الفوز الكبير على رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 4-1.

ماليك فوفانا تقدم مبكرا للضيف الفرنسي في الدقيقة 10.

ورد توم لورانس في الدقيقة 14 بهدف التعادل.

وفي الدقيقة 19 أعاد القائد ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لليون.

وقبل نهاية الشوط الأول أطلق لاكازيت تصويبة صاروخية سكنت الشباك معلنة التقدم بنتيجة 3-1.

وعزز ريان شرقي النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

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وحقق توتنام الفوز على فرينسفاروتشي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم بالمجر.

وتقدمت الديوك اللندنية بهدف بابي ماتار سار في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني عزز برينان جونسون الفارق في الدقيقة 86.

وقلص بارنباس فارجا الفارق بهدف متأخر لم يكن كافيا للعودة في النتيجة.

الفوز حعل توتنام ثالثا برصيد 6 نقاط بالتساوي أيضا مع ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي.

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