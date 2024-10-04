دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت

استهل تشيلسي الإنجليزي مشواره في دوري المؤتمر الأوروبي بالفوز على جينت البلجيكي بنتيجة 4-2.

وشارك الأيسلندي أندري جودينسون بقميص جينت أمام البلوز فريق والده السابق إيدور جودينسون لاعب تشيلسي السابق.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج بلندن بهدف دون رد.

وسجل ريناتو فيجيا هدفه الأول بقميص البلوز في الدقيقة 12 من صناعة ميخايلو مودريك.

Chelsea take an early lead against Gent ⚡️ A moment to remember for Renato Veiga as he scores his first goal for the club 🔵 pic.twitter.com/dZLHIX67UI — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 3, 2024

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل بيدرو نيتو ثاني أهداف البلوز.

وقلص تشييوشي وانتابي الفارق في الدقيقة 50 لصالح الضيف البلجيكي.

وفي الدقيقة 63 سجل الفرنسي كريستوفر نكونكو الهدف الثالث وبعد 7 دقائق تبعه دوسبيري هال بالهدف الرابع والأول له بقميص فريقه الجديد.

Kiernan Dewsbury-Hall bags his first goal for Chelsea ✅ 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/vwgKcpVo0o — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 3, 2024

وفي الدقيقة 90 سجل الضيوف الهدف الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

ويحتل تشيلسي المركز السادس بعد نهاية الجولة الأولى بفارق الأهداف.

فيما احتل جينت المركز الـ 28 بدون رصيد من النقاط.

وسيلتقي تشيلسي في الجولة المقبلة مع باناثينايكوس اليوناني في 24 أكتوبر الجاري.