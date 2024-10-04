نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو

خطف هاري ماجواير نقطة مثيرة في لـ مانشستر يونايتد أمام بورتو في ملعب دراجاو في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي بالتعادل بنتيجة 3-3.

في أرض التنين البرتغالي -لقب بورتو- لم تعرف شياطين مانشستر يونايتد الحُمر طعم الخسارة في قمة أوفت بوعودها طيلة 90 دقيقة.

تقدم مانشستر يونايتد بثنائية سجلها ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند وقلب بورتو الطاولة عن طريق سامو أومورديون (2) وبيبي، وسجل ماجواير التعادل القاتل.

ويواصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه السلبية أوروبيا إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 10 مباريات (تعادل في 4 وخسر 5).

وأصبح في رصيد الشياطين الحمر نقطتين، بينما حصد بورتو نقطته الأولى.

وتعرض البرتغالي برونو فيرنانديز للطرد لأول مرة في مسيرته مع مانشستر يونايتد لحصوله على إنذارين.

وتلك المرة ربما سيكون من الصعب التراجع عن قرار الطرد مثلما حدث ضد توتنام في الدوري الإنجليزي، بعدما طُرد وتحصل على قرار إداري بإلغاء العقوبة.

📅29سبتمبر: برونو فرنانديز يحصل على بطاقة حمراء أمام توتنام في الدوري الإنجليزي 📅3 أكتوبر: برونو يحصل على بطاقة حمراء أمام بورتو في الدوري الأوروبي في أقل من خمسة أيام، حصل برونو على بطاقتين حمراوين. 🟥🟥 pic.twitter.com/pGzC6yBTqK — FilGoal (@FilGoal) October 3, 2024

وصف المباراة

أخذ ماركوس راشفورد على عاتقه محاولة تهديد مرمى بورتو الأولى، وبالفعل في الدقيقة 7 وبعد توغل ومراوغة من الجهة اليسرى أطلق تسديدة سكنت الشباك بهدوء.

راشفورد يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد ⚽️🔴#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/z2lbneSBJz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2024

وفي الدقيقة 21 سدد هيويلوند كرة قوية في مباراته الأولى كأساسي هذا الموسم وسجل هدف الشياطين الحمر الثاني.

وعاد أصحاب الأرض في الدقيقة 28، أونانا تألق في التصدي لرأسية أومورديون لكن بيبي كان في الموعد وتابع الكرة في الشباك برأسية أخرى.

وبعد 7 دقائق أضاف أومورديون هدف التعادل برأسية قوية من داخل منطقة الست ياردات.

بورتو يفاجئ مانشستر يونايتد بهدف ثانٍ ويشعل أجواء المباراة#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/7kmFQ97jR8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 3, 2024

شوط أول انتهى بعودة التنين في الوقت المناسب بالتعادل 2-2.

وفي الثاني كاد مورا أن يقلب النتيجة في الدقيقة 47 لكن أونانا تصدى ببراعة وحولها لركنية.

وبعد 3 دقائق حوّل أومورديون عرضية بيبي الأرضية في الشباك وقلب النتيجة لصالح بورتو.

وفي الدقيقة 65 واصل أونانا التألق ومنع سامو من تسجيل الهاتريك الخاص به والهدف الرابع.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بعد تدخل هوائي مع مدافع بورتو، وأكمل يونايتد اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 90+1 ومن ركنية نفذها إريكسن، وضع هاري ماجواير البديل الكرة برأسية متقنة في الشباك مسجلا التعادل وخطف نقطة أفضل من لا شيء للشياطين على أرض التنين.