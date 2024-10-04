نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو

الجمعة، 04 أكتوبر 2024 - 00:13

كتب : إسلام أحمد

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد - بورتو

خطف هاري ماجواير نقطة مثيرة في لـ مانشستر يونايتد أمام بورتو في ملعب دراجاو في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي بالتعادل بنتيجة 3-3.

في أرض التنين البرتغالي -لقب بورتو- لم تعرف شياطين مانشستر يونايتد الحُمر طعم الخسارة في قمة أوفت بوعودها طيلة 90 دقيقة.

تقدم مانشستر يونايتد بثنائية سجلها ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند وقلب بورتو الطاولة عن طريق سامو أومورديون (2) وبيبي، وسجل ماجواير التعادل القاتل.

أخبار متعلقة:
سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند أساسي لأول مرة في الموسم ضد بورتو أرقام كارثية لـ مانشستر يونايتد.. الأمر أسوأ من خسارة 3 مباريات قبول استئناف يونايتد على طرد برونو فيرنانديز أمام توتنام

ويواصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه السلبية أوروبيا إذ حقق فوزا وحيدا في آخر 10 مباريات (تعادل في 4 وخسر 5).

وأصبح في رصيد الشياطين الحمر نقطتين، بينما حصد بورتو نقطته الأولى.

وتعرض البرتغالي برونو فيرنانديز للطرد لأول مرة في مسيرته مع مانشستر يونايتد لحصوله على إنذارين.

وتلك المرة ربما سيكون من الصعب التراجع عن قرار الطرد مثلما حدث ضد توتنام في الدوري الإنجليزي، بعدما طُرد وتحصل على قرار إداري بإلغاء العقوبة.

وصف المباراة

أخذ ماركوس راشفورد على عاتقه محاولة تهديد مرمى بورتو الأولى، وبالفعل في الدقيقة 7 وبعد توغل ومراوغة من الجهة اليسرى أطلق تسديدة سكنت الشباك بهدوء.

وفي الدقيقة 21 سدد هيويلوند كرة قوية في مباراته الأولى كأساسي هذا الموسم وسجل هدف الشياطين الحمر الثاني.

وعاد أصحاب الأرض في الدقيقة 28، أونانا تألق في التصدي لرأسية أومورديون لكن بيبي كان في الموعد وتابع الكرة في الشباك برأسية أخرى.

وبعد 7 دقائق أضاف أومورديون هدف التعادل برأسية قوية من داخل منطقة الست ياردات.

شوط أول انتهى بعودة التنين في الوقت المناسب بالتعادل 2-2.

وفي الثاني كاد مورا أن يقلب النتيجة في الدقيقة 47 لكن أونانا تصدى ببراعة وحولها لركنية.

وبعد 3 دقائق حوّل أومورديون عرضية بيبي الأرضية في الشباك وقلب النتيجة لصالح بورتو.

وفي الدقيقة 65 واصل أونانا التألق ومنع سامو من تسجيل الهاتريك الخاص به والهدف الرابع.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بعد تدخل هوائي مع مدافع بورتو، وأكمل يونايتد اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 90+1 ومن ركنية نفذها إريكسن، وضع هاري ماجواير البديل الكرة برأسية متقنة في الشباك مسجلا التعادل وخطف نقطة أفضل من لا شيء للشياطين على أرض التنين.

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي بورتو
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية فيفا يعلن قرارات خاصة بشأن القيد في كأس العالم للأندية 2025 انتهت الدوري الأوروبي - بورتو (3)-(3) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(0) بيشكتاش.. 3 نقاط ثمينة تشكيل روما - سعود عبد الحميد أساسي لأول مرة في الدوري الأوروبي تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بيشكتاش في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال لـ الزمالك.. وكل ما أُثير عن بلعيد غير صحيح 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيد عبد الله يكشف سبب انتقاله لـ البنك الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: هدفنا سرعة حسم الصفقات.. وتوليت المهمة في توقيت صعب 3 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت 3 ساعة | الكرة الأوروبية
نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن توصياته بشأن اقتراح الاتحاد الفلسطيني 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي