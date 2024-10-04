سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية

سجل المهاجم الدولي المصري عمر مرموش لأول مرة في الدوري الأوروبي ليقود فريقه للفوز على بشكتاش.

وفاز آينتراخت فرانكفورت على بيشكتاش بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بمعقل الفريق التركي.

وسجل عمر مرموش وإريك إيبمبي و أنسجار كناوف أهداف فرانكفورت في شباك بيشكتاش.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 4 نقاط بعدما تعادل ضد فيكتوريا بلزن بالجولة الأولى.

فيما استمر بيشكتاش بدون نقاط بعدما خسر المباراة الأولى على يد أياكس أمستردام برباعية.

فرانكفورت كسر سلسلة انتصارات بيشكتاش على ملعبه إذ لم يسخر خلال آخر 7 مباريات ببطولات اوروبية على ملعبه.

وافتتح عمر مرموش التسجيل في الدقيقة 19 بعدما سدد ركلة جزاء في منتصف المرمى بنجاح.

ولأول مرة يسجل عمر مرموش في مسابقة الدوري الأوروبي.

وسبق وأن سجل 4 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي في 7 مباريات.

واحتاج مرموش 3 مباريات من أجل تسجيل أول أهدافه في ثاني البطولات الأوروبية.

عمر مرموش أصبح اللاعب المصري رقم 15 الذي يسجل في الدوري الأوروبي:

محمد صلاح – 10 أهداف

أحمد حسن "كوكا" – 9 أهداف

محمد النني – 5 أهداف

حسام حسن – 4 أهداف

عبد الستار صبري – هدفان

مصطفى محمد – هدفان

إبراهيم حسن – هدفان

أحمد حسن – هدف واحد

هاني رمزي – هدف واحد

حسام غالي – هدف واحد

حسني عبد ربه – هدف واحد

محمد زيدان – هدف واحد

إمام عاشور – هدف واحد.

سقوط روما

وفي مباراة أخرى خسر روما أمام إلفسبورج في الدوري الأوروبي.

وفاز إلفسبورج على روما بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الفريق السويدي.

وسجل مايكل بايدوو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وشارك اللاعب الدولي السعودي سعود عبد الحميد لأول مرة مع روما بشكل أساسي.

الظهور الاول لعبد الحميد مع روما جاء هذا الموسم في اللقاء السابق بالجولة الأولى من المسابقة أمام أتليتك بلباو لمدة 19 دقيقة.

وغادر عبد الحميد المباراة في الدقيقة 62 وحل ستيفان الشعراوي بدلا منه.