فيفا يعلن قرارات خاصة بشأن القيد في كأس العالم للأندية 2025

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 23:49

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية 2025 - الصورة من موقع فيفا الرسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح فترة تسجيل استثنائية للاعبين قبل وخلال منافسات كأس العالم للأندية 2024.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وأوضح فيفا في بيانه: "فتح فترة تسجيل استثنائية للاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية في الأول من يونيو 2025".

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كما أكمل "بسبب انتهاء عقود بعض اللاعبين في 30 يونيو خلال المنافسة، سيسمح للفرق باستبدال لاعبين خلال فترة المشاركة في البطولة بين 27 يونيو و3 يوليو ضمن حدود معينة".

كشف البيان السبب وراء ذلك القرار وهو تشجيع الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركتهم في البطولة.

وصرّح جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "ستشكل بطولة كأس العالم للأندية 2025 نقطة الانطلاق لحقبة جديدة في كرة القدم على المستوى العالمي، حيث ستتنافس كبريات الفرق للتربع رسمياً على عرش كأس العالم للأندية، ولذا فإن هذه اللوائح ستضمن توفير أفضل الظروف الممكنة لإتاحة الفرصة أمام جميع الأندية الـ 32 المشارِكة وأفضل لاعبي العالم من التألق على أعلى مستوى".

وسبق أن كشف مصدر من النادي الأهلي عن إخطار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "فيفا أخطرنا بفتح باب القيد للفريق بشكل استثنائي في الأول من يونيو 2025".

وأضاف "يمكن استبدال أي لاعب من قائمة الفريق حتى يوم انطلاق البطولة في 15 يونيو المقبل".

وحدد فيفا 11 مدينة و12 ملعبا لاستضافة نهائيات البطولة، ضمن فعاليات مهرجان جلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتأهل 30 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

المقعدان المتبقان كالآتي

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

كأس العالم للأندية الأهلي فيفا
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