كرة يد - أحمد عادل أفضل لاعب دائرة في كأس العالم للأندية 2024

حصل أحمد عادل لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب دائرة في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024.

واستضافت مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وساهم عادل في فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد بفوز تاريخي على برشلونة.

وحصد الأهلي البرونزية لأول مرة في تاريخه بعد فضية سابقة في 2007.

وحاز السعودي مجتبى السالم لاعب الخليج السعودي على جائزة أفضل هداف في البطولة.

وفاز نديم ريميلي لاعب فيزبريم المجري بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وإليكم قائمة الأفضل في البطولة التي أعلنها الاتحاد الدولي

The 2024 IHF Men's Club World Championship All-Star Team ⭐ #ihfclubwch pic.twitter.com/xHg09qv2wP — International Handball Federation (@ihfhandball) October 3, 2024

وتوج فيزبريم باللقب لأول مرة في تاريخه ومجردا الفريق الألماني من لقبه الذي حققه في آخر 3 نسخ.

وإليكم الترتيب النهائي للبطولة

1- فيزبريم المجري

2- ماجديبورج الألماني

3- الأهلي

4- برشلونة الإسباني

5- الخليج السعودي

6- الزمالك

7- جامعة سيدني الأسترالي

8- تاوباتي البرازيلي

9- كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.