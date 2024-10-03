كرة يد - أحمد عادل أفضل لاعب دائرة في كأس العالم للأندية 2024

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

أحمد عادل - الأهلي ضد ماجديبورج كرة يد

حصل أحمد عادل لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب دائرة في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024.

واستضافت مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وساهم عادل في فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد بفوز تاريخي على برشلونة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الدرع: سعادتي لا توصف باللقب التاريخي كرة يد - المصري الخامس.. الدرع يحصد لقب كأس العالم للأندية مع فيزبريم كرة يد - أرقام من فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2024 كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية

وحصد الأهلي البرونزية لأول مرة في تاريخه بعد فضية سابقة في 2007.

وحاز السعودي مجتبى السالم لاعب الخليج السعودي على جائزة أفضل هداف في البطولة.

وفاز نديم ريميلي لاعب فيزبريم المجري بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وإليكم قائمة الأفضل في البطولة التي أعلنها الاتحاد الدولي

وتوج فيزبريم باللقب لأول مرة في تاريخه ومجردا الفريق الألماني من لقبه الذي حققه في آخر 3 نسخ.

وإليكم الترتيب النهائي للبطولة

1- فيزبريم المجري

2- ماجديبورج الألماني

3- الأهلي

4- برشلونة الإسباني

5- الخليج السعودي

6- الزمالك

7- جامعة سيدني الأسترالي

8- تاوباتي البرازيلي

9- كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

أحمد عادل يد الأهلي كرة يد كأس العالم للأندية كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الدرع: سعادتي لا توصف باللقب التاريخي كرة يد - المصري الخامس.. الدرع يحصد لقب كأس العالم للأندية مع فيزبريم كرة يد - أرقام من فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2024 كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي كرة يد - ثالث العالم.. الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بفوز تاريخي على برشلونة انتهت كرة يد - الأهلي (32)-(29) برشلونة.. برونزية للأحمر
أخر الأخبار
قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال لـ الزمالك.. وكل ما أُثير عن بلعيد غير صحيح 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سيد عبد الله يكشف سبب انتقاله لـ البنك الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: هدفنا سرعة حسم الصفقات.. وتوليت المهمة في توقيت صعب 4 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت 5 ساعة | الكرة الأوروبية
نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو 5 ساعة | الكرة الأوروبية
سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن توصياته بشأن اقتراح الاتحاد الفلسطيني 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي