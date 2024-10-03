كرة يد - الدرع: سعادتي لا توصف باللقب التاريخي
الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 23:22
كتب : FilGoal
وصف يحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري لكرة اليد الفوز بلقب كأس العالم للأندية 2024 بالتاريخي والمستحق.
واستضافت مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.
وقال الدرع عبر أون تايم سبورتس: "واجهنا بطل العالم في آخر 3 سنوات، فوز فيزبريم تاريخي ومستحق، ولم نيأس طيلة المباراة ودعونا نحتفل الآن".
وأضاف "هتاف الجماهير لي منذ الإحماء جعلني أقاتل من أجل الفوز حتى آخر دقيقة، وحققنا الفوز في أول بطولة لنا بالموسم ولن تكون الأخيرة".
وأتم "فرحتي وسعادتي لا توصف بهذا اللقب التاريخي".
وتوج فيزبريم باللقب لأول مرة في تاريخه ومجردا الفريق الألماني من لقبه الذي حققه في آخر 3 نسخ.
نرشح لكم
كرة يد - أحمد عادل أفضل لاعب دائرة في كأس العالم للأندية 2024 اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي قطر كلاسيك رجال وسيدات كرة يد - المصري الخامس.. الدرع يحصد لقب كأس العالم للأندية مع فيزبريم كرة يد - أرقام من فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2024 كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي كرة يد - ثالث العالم.. الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بفوز تاريخي على برشلونة