كرة يد - الدرع: سعادتي لا توصف باللقب التاريخي

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

يحيى الدرع يتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد

وصف يحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري لكرة اليد الفوز بلقب كأس العالم للأندية 2024 بالتاريخي والمستحق.

واستضافت مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وقال الدرع عبر أون تايم سبورتس: "واجهنا بطل العالم في آخر 3 سنوات، فوز فيزبريم تاريخي ومستحق، ولم نيأس طيلة المباراة ودعونا نحتفل الآن".

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وأضاف "هتاف الجماهير لي منذ الإحماء جعلني أقاتل من أجل الفوز حتى آخر دقيقة، وحققنا الفوز في أول بطولة لنا بالموسم ولن تكون الأخيرة".

وأتم "فرحتي وسعادتي لا توصف بهذا اللقب التاريخي".

وتوج فيزبريم باللقب لأول مرة في تاريخه ومجردا الفريق الألماني من لقبه الذي حققه في آخر 3 نسخ.

وفاز فيزبريم بنتيجة 34-33 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وسجل الدرع هدفا من أصل 3 تسديدات على مرمى الخصم.

يذكر أن فيزبريم شارك في البطولة بالحصول على دعوة خاصة للمشاركة بعدما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعد الدرع خامس مصري يفوز بلقب مونديال الأندية بعد الرباعي حمادة النقيب، شريف مؤمن، مروان رجب وحسين زكي الذي حقق اللقب بقميص السد القطري في 2002.

يحيى الدرع فيزبريم كأس العالم للأندية لكرة اليد
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