كرة يد - الدرع: سعادتي لا توصف باللقب التاريخي

وصف يحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري لكرة اليد الفوز بلقب كأس العالم للأندية 2024 بالتاريخي والمستحق.

واستضافت مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وقال الدرع عبر أون تايم سبورتس: "واجهنا بطل العالم في آخر 3 سنوات، فوز فيزبريم تاريخي ومستحق، ولم نيأس طيلة المباراة ودعونا نحتفل الآن".

وأضاف "هتاف الجماهير لي منذ الإحماء جعلني أقاتل من أجل الفوز حتى آخر دقيقة، وحققنا الفوز في أول بطولة لنا بالموسم ولن تكون الأخيرة".

وأتم "فرحتي وسعادتي لا توصف بهذا اللقب التاريخي".

وتوج فيزبريم باللقب لأول مرة في تاريخه ومجردا الفريق الألماني من لقبه الذي حققه في آخر 3 نسخ.