هدفان معتادان.. بنزيمة وعوار يقودان اتحاد جدة للانتصار الخامس بالدوري السعودي

واصل الثنائي كريم بنزيمة وحسام عوار قيادة اتحاد جدة نحو الانتصارات في الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الأخدود بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل كريم بنزيمة هدف التقدم لنادي اتحاد جدة عند الدقيقة 50 من المباراة.

وأضاف حسام عوار الهدف الثاني لنادي الاتحاد عند الدقيقة 89.

وقلص صالح آل عباس النتيجة وسجل هدف الأخدود الوحيد في المباراة عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.

اتحاد جدة رفع رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع الهلال في صدارة الترتيب لكن الأخير لعب مباراة أقل.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة يوم السبت المقبل في مباراة مرتقبة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

اتحاد جدة خاض 6 مباريات بالدوري السعودي خلال هدا الموسم، 4 مباريات منهم شهدت تسجيل الثنائي بنزيمة وعوار وهم (التعاون - الوحدة - الخليج - الأخدود).

بنزيمة رفع رصيده التهديفي إلى 6 أهداف خلف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال متصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف.

فيما رفع حسام عوار رصيده التهديفي إلى 5 أهداف رفقة اتحاد جدة بالدوري السعودي.