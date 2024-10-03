خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ضد موريتانيا.. والأسعار
الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 23:02
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.
ويلعب منتخب مصر ضد موريتانيا يوم 11 أكتوبر الجاري في استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المغرب.
وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاءت قيمة التذاكر كالآتي:
الدرجة الثالثة: 75 جنيها
الدرجة الثانية: 100 جنيه
الدرجة الأولى: 150 جنيه
المقصورة: 300 جنيه
ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.
وتطير بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا يوم 13 من الشهر نفسه على متن طائرة خاصة.
وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.
وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو