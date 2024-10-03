منتخب الشباب يواجه روسيا والكويت وديا تحضيرا لتصفيات إفريقيا
الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 22:58
كتب : أحمد الخولي
يخوض منتخب مصر للشباب تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكأس مباراتين وديتين أمام روسيا والكويت.
ويستعد منتخب مصر تحت 17 عاما لخوض تصفيات أمم إفريقيا للشباب.
وسيواجه منتخب مصر مواليد 2008، منتخبي روسيا والكويت استعدادا للتصفيات الإفريقية.
ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا بالإسكندرية في الفترة من 5 حتي 14 أكتوبر الجاري.
ويتخلل معسكر منتخب مصر 3 مباريات ودية، أمام منتخب الكويت مواليد 2008 ومنتخبي روسيا مواليد 2007 و2008.
ويأتي ذلك في اطار خطة الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما التي تقام في نوفمبر المقبل.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كل من:
أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس.
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