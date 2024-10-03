اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي قطر كلاسيك رجال وسيدات

تأهل خماسي مصري لنصف نهائي بطولة قطر كلاسيك 2024 للاسكواش رجال وسيدات.

وتستضيف مدينة الدوحة منافسات بطولة قطر كلاسيك حتى يوم 5 أكتوبر الجاري.

منافسات الرجال

انتصر علي فرج لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-0 على السويسري نيكولاس ميولر.

وتأهل البيروفي دييجو إلياس بفضل الفوز 3-1 على طارق مؤمن.

وفاز مصطفى عسل لاعب بالم هيلز بنتيجة 3-1 على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1.

وودع فارس الدسوقي بنتيجة 3-1 أمام الويلزي جويل ماكين.

منافسات السيدات

تأهلت نور الشربيني بالفوز على جورجينا كينيدي بنتيجة 3-1، فيما انتصر نوران جوهر لاعبة بالم هيلز على أمنية عرفي بنفس النتيجة.

وكذلك تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة حاملة اللقب بالفوز 3-0 على البلجيكية تيني جيليس.

وأكلمت الأمريكية أوليفيا ويفر المربع الذهبي بالفوز على نيلي كول بنتيجة 3-2.

نصف النهائي

تقام مباريات نصف النهائي غدا الجمعة بدءا من الرابعة عصرا.

نور الشربيني × هانيا الحمامي

نوران جوهر × أوليفيا ويفر

The movements from @mostafasal_ and then he wins the rally 💪 The World No.2 is on the front foot against Karim Abdel Gawad 👏 Watch live 📺👉 https://t.co/JCDFd0BbQU#QatarClassic pic.twitter.com/MsuahzqglG — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 3, 2024

علي فرج × دييجو إلياس

مصطفى عسل × جويل ماكين

وتوج علي فرج وهانيا الحمامي بلقب النسخة الأخيرة من قطر كلاسيك.

وتغلب وقتها علي فرج على البيرفي دييجو إلياس في النهائي، بينما حققت هانيا الحمامي اللقب أمام نور الشربيني.