كرة يد - المصري الخامس.. الدرع يحصد لقب كأس العالم للأندية مع فيزبريم

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 22:28

كتب : محمد سمير

يحيى الدرع - فيزبريم المجري - الزمالك

ساهم يحيى الدرع في فوز فيزبريم المجري بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 بالفوز على ماجديبورج الألماني في المباراة النهائية.

واستضافت مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وتوج فيزبريم باللقب لأول مرة في تاريخه ومجردا الفريق الألماني من لقبه الذي حققه في آخر 3 نسخ.

أخبار متعلقة:
كرة يد - أرقام من فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2024 كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي

وفاز فيزبريم بنتيجة 34-33 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ماجديبورج بنتيجة 14-13.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء خطف فيزبريم التعادل بنتيجة 15-14.

وفي الشوطين الإضافيين انتصر بنتيجة 6-5 ليصبح بطلا للعالم.

وسجل الدرع هدفا من أصل 3 تسديدات على مرمى الخصم.

يذكر أن فيزبريم شارك في البطولة بالحصول على دعوة خاصة للمشاركة بعدما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعد الدرع خامس مصري يفوز بلقب مونديال الأندية بعد الرباعي حمادة النقيب، شريف مؤمن، مروان رجب وحسين زكي الذي حقق اللقب بقميص السد القطري في 2002.

يحيى الدرع فيزبريم كأس العالم للأندية لكرة اليد كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - أحمد عادل أفضل لاعب دائرة في كأس العالم للأندية 2024 كرة يد - الدرع: سعادتي لا توصف باللقب التاريخي كرة يد - أرقام من فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2024 كرة يد - محمد إبراهيم: الأهلي نادي مصنف وكبير.. والكل أصبح يحترم الكرة المصرية كرة يد - إبراهيم المصري: فوز تاريخي تحقق بعد تقليل الأخطاء ضد برشلونة كرة يد - عبد الرحمن طه: خضنا مباراة كبيرة ضد برشلونة.. وستُكتب في تاريخي الشخصي كرة يد - ثالث العالم.. الأهلي يحصد برونزية مونديال الأندية بفوز تاريخي على برشلونة انتهت كرة يد - الأهلي (32)-(29) برشلونة.. برونزية للأحمر
أخر الأخبار
قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال لـ الزمالك.. وكل ما أُثير عن بلعيد غير صحيح 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سيد عبد الله يكشف سبب انتقاله لـ البنك الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: هدفنا سرعة حسم الصفقات.. وتوليت المهمة في توقيت صعب 4 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت 5 ساعة | الكرة الأوروبية
نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو 5 ساعة | الكرة الأوروبية
سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن توصياته بشأن اقتراح الاتحاد الفلسطيني 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي