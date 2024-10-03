كرة يد - المصري الخامس.. الدرع يحصد لقب كأس العالم للأندية مع فيزبريم

ساهم يحيى الدرع في فوز فيزبريم المجري بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 بالفوز على ماجديبورج الألماني في المباراة النهائية.

واستضافت مصر منافسات كأس العالم للأندية 2024 المقامة على صالة العاصمة الإدارية.

وتوج فيزبريم باللقب لأول مرة في تاريخه ومجردا الفريق الألماني من لقبه الذي حققه في آخر 3 نسخ.

وفاز فيزبريم بنتيجة 34-33 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ماجديبورج بنتيجة 14-13.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء خطف فيزبريم التعادل بنتيجة 15-14.

وفي الشوطين الإضافيين انتصر بنتيجة 6-5 ليصبح بطلا للعالم.

وسجل الدرع هدفا من أصل 3 تسديدات على مرمى الخصم.

يذكر أن فيزبريم شارك في البطولة بالحصول على دعوة خاصة للمشاركة بعدما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويعد الدرع خامس مصري يفوز بلقب مونديال الأندية بعد الرباعي حمادة النقيب، شريف مؤمن، مروان رجب وحسين زكي الذي حقق اللقب بقميص السد القطري في 2002.