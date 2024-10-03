انتهت الدوري الأوروبي - بورتو (3)-(3) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 21:54

كتب : FilGoal

سامو أوموروديون - بورتو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورتو البرتغالي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

وبدأ يونايتد مشواره في البطولة بالتعادل مع تفينتي في الجولة الأولى بنتيجة 1-1.

بينما بدأ بورتو مشواره بالخسارة أمام بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2.

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انتهت

ق 90+1: جوووول ماجواير يسجل التعادل برأسية

ق 81: بطاقة حمراء لـ برونو بعد حصوله على إنذار ثاني

ق 65: تسديدة مقوسة من سامو من داخل منطقة الجزاء يبعدها أونانا بأطراف أصابعه لركنية

ق 50: جووووول ريمونتاداااااا.. سامو يحول عرضية بيبي الأرضية في الشباك.

ق 47: أونانا يتصدى لانفراد مورا ويحول الكرة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جوووول التعااااادل.. أومودريون يسجل برأسية هدف التعااااادل لبورتو

ق 28: جوووول بورتو.. أونانا يتألق في التصدي لرأسية لكن بيبي يقلص الفارق برأسية من متابعة.

ق 21: جوووول الثااااااني هويلوند يسجل للشياطين الحمر

ق 7: جوووول راشفورد يسجل الأول ليونايتد بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد توغل ومراوغة أكثر من رائعة من الجهة اليسرى.

بداية اللقاء

الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد بورتو
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