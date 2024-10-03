انتهت في الدوري الأوروبي - فرانكفورت (3)-(0) بيشكتاش.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بيشكتاش ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

ويتواجد النجم الدولي المصري عمر مروش ضمن التشكيل الأساسي لنادي آينتراخت فرانطفورت في مواجهة بيشكتاش.

لمتابعة مباراة فرانكفورت ضد بيشكتاش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
مدرب فرانكفورت: سيأتي الوقت الذي يرتاح فيه مرموش ولكن فينيسيوس يعادل مرموش.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو في دربي توقف "الولاعة" مرموش: سعيد بتسجيل الأهداف وصناعتها.. والاستعداد لـ بايرن يبدأ بعد بشكتاش ساهم في جميع الأهداف.. مرموش هداف الدوري يقود فرانكفورت للفوز برباعية على كيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق81 أنسجار كناوف يسجل الهدف الثالث لفرانكفورت بعد تبادل رائع للكرة وتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة

ق65 هدف غير محتسب لنادي آينتراخت فرانكفورت بداعي التسلل

ق62 خروج عمر مرموش ودخول المهاجم الفرنسي إيتيكيتي

ق55 عرضية خطيرة من مرموش يبعدها دفاع بيشكتاش من قلب منطقة الجزاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من إيميبولي مهاجم بشكتاش وتصدي رائع من حارس فرانكفورت.

ق37 تسديدة صاروخية من رافا سيلفا لاعب بيشكتاش ترتطم بالعارضة

ق25 إيموبيلي يهدر ركلة جزاء يتصدى لها حارس مرمى فرانكفورت

ق22 إريك إيبمبي يسجل الهدف الثاني لفرانكفورت بعد متابعة رائعة للكرة داخل منطقة الجزاء

ق18 مرموش يسجل الهدف الأول لفرانكفورت بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح

ق12 تسديدة صاروخية من مرموش تهز الشباك الخارجية لمرمى بيشكتاش

ق10 حكم المباراة يقرر احتساب مخالفة على إيمبولي بداعي التسلل

ق8 تمريرة بينية وتدخل على شيرو إيموبيلي مهاجم بيشكتاش ومطالبة بركلة جزاء

انطلاق المباراة

الدوري الأوروبي عمر مرموش
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية فيفا يعلن قرارات خاصة بشأن القيد في كأس العالم للأندية 2025 انتهت الدوري الأوروبي - بورتو (3)-(3) مانشستر يونايتد.. تعادل قاتل تشكيل روما - سعود عبد الحميد أساسي لأول مرة في الدوري الأوروبي تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بيشكتاش في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال لـ الزمالك.. وكل ما أُثير عن بلعيد غير صحيح 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - اكتساح لـ لاتسيو وليون.. وتوتنام يعود بـ 3 نقاط من المجر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيد عبد الله يكشف سبب انتقاله لـ البنك الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
محمد رمضان: هدفنا سرعة حسم الصفقات.. وتوليت المهمة في توقيت صعب 3 ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر – تشيلسي يبدأ المشوار برباعية أمام جينت 3 ساعة | الكرة الأوروبية
نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن توصياته بشأن اقتراح الاتحاد الفلسطيني 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي