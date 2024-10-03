تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بيشكتاش في الدوري الأوروبي

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت أمام بيشكتاش في الدوري الأوروبي.

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: أرثر ثايتي – روبين كوخ – نييلس نكونكو – راسموس كريستينسن.

خط الوسط: ماريو جوتزه – هوجو لارسون – جونيور دينا إبيمبي – محمود داوود.

خط الهجوم: عمر مرموش – إجور ماتانوفيتش.

مرموش خاض 7 مباريات بالموسم الحالي مع فرانكفورت في جميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكان فرانكفورت قد تعادل ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى بنتيجة 3-3.