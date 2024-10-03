تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بيشكتاش في الدوري الأوروبي
الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 21:20
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت أمام بيشكتاش في الدوري الأوروبي.
ويقود مرموش هجوم فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: كاوا سانتوس.
خط الدفاع: أرثر ثايتي – روبين كوخ – نييلس نكونكو – راسموس كريستينسن.
خط الوسط: ماريو جوتزه – هوجو لارسون – جونيور دينا إبيمبي – محمود داوود.
خط الهجوم: عمر مرموش – إجور ماتانوفيتش.
مرموش خاض 7 مباريات بالموسم الحالي مع فرانكفورت في جميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.
وكان فرانكفورت قد تعادل ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى بنتيجة 3-3.
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