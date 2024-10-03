تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد بيشكتاش في الدوري الأوروبي

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت أمام بيشكتاش في الدوري الأوروبي.

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: أرثر ثايتي – روبين كوخ – نييلس نكونكو – راسموس كريستينسن.

خط الوسط: ماريو جوتزه – هوجو لارسون – جونيور دينا إبيمبي – محمود داوود.

خط الهجوم: عمر مرموش – إجور ماتانوفيتش.

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مرموش خاض 7 مباريات بالموسم الحالي مع فرانكفورت في جميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وكان فرانكفورت قد تعادل ضد فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى بنتيجة 3-3.

فرانكفورت عمر مرموش الدوري الأوروبي
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