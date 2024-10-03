قائمة فرنسا - غياب جماعي لنجوم نهائي 2018.. وعودة نكونكو وجيندوزي

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا قائمته استعدادا لمواجهة بلجيكا في التوقف الدولي المقبل الخاص بشهر أكتوبر.

ويلتقي منتخب فرنسا مع الكيان يوم 10 أكتوبر بلجيكا يوم 14 من نفس الشهر في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة غياب كيليان مبابي ونجولو كانتي بسبب الإصابة، وكذلك أنطوان جريزمان الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

وبذلك تشهد قائمة فرنسا غياب جميع اللاعبين الذين شاركوا في نهائي كأس العالم 2018 ضد كرواتيا.

ويغيب أيضا أدريان رابيو لاعب مارسيليا الجديد وفيرلان ميندي ظهير ريال مدريد، في المقابل عاد كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي وماتيو جيندوزي لاعب وسط لاتسيو الإيطالي لقائمة الديوك الفرنسية.

وجاءت قائمة الديوك

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (نيس الفرنسي) - ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: يوسف فوفانا (ميلان الإيطالي) - مانو كوني (روما الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي)

الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ميكائيل أوليسي (بايرن ميونيخ الألماني) - ماركوس تورام (إنتر الإيطالي) – كريستوفر نكونكو (تشيلسي الإنجليزي)

📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

وبدأ فرنسا مشوار دوري الأمم الأوروبية بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 والخسارة من إيطاليا 3-1.