تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند أساسي لأول مرة في الموسم ضد بورتو
الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 20:57
كتب : FilGoal
يبدأ الدنماركي راسموس هويلوند في هجوم مانشستر يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي أمام بورتو البرتغالي
ويحل الشياطين الحمر ضيوفا على ملعب الدراجاو معقل التنين البرتغالي.
ولم يبدأ هويلوند هذا الموسم أي مباراة وشارك في 3 مباريات سابقة كبديل لمدة 42 دقيقة.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: نصير مزراوي – ماتيس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت
الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كاسيميرو
الهجوم: أماد ديالو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد
Presenting your Reds for Europa League matchday 2️⃣🔴#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) October 3, 2024
وبدأ يونايتد مشواره في البطولة بالتعادل مع تفينتي في الجولة الأولى بنتيجة 1-1.
بينما بدأ بورتو مشواره بالخسارة أمام بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2.