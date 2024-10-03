تشكيل مانشستر يونايتد - هويلوند أساسي لأول مرة في الموسم ضد بورتو

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

إيريك تين هاج وراسموس هويلوند

يبدأ الدنماركي راسموس هويلوند في هجوم مانشستر يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي أمام بورتو البرتغالي

ويحل الشياطين الحمر ضيوفا على ملعب الدراجاو معقل التنين البرتغالي.

ولم يبدأ هويلوند هذا الموسم أي مباراة وشارك في 3 مباريات سابقة كبديل لمدة 42 دقيقة.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – ماتيس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت

الوسط: برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن – كاسيميرو

الهجوم: أماد ديالو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد

وبدأ يونايتد مشواره في البطولة بالتعادل مع تفينتي في الجولة الأولى بنتيجة 1-1.

بينما بدأ بورتو مشواره بالخسارة أمام بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2.

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي بورتو
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