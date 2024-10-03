مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل خاصة للقيد بسبب كأس العالم للأندية 2025

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 20:48

كتب : أحمد الخولي

لقب كأس العالم للأندية

كشف مصدر من النادي الأهلي عن إخطار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك الأهلي ضمن 32 فريقا ضمن أكبر بطولة على مستوى الأندية في تاريخ كرة القدم تحت رعاية فيفا في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "فيفا أخطرنا بفتح باب القيد للفريق بشكل استثنائي في الأول من يونيو 2025".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين الأهلي والعين في كأس إنتركونتينينتال الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم سيد عبد الله الأهلي يكشف تفاصيل مشاركته باجتماع فيفا التنسيقي لمواجهة العين بكأس إنتركونتينينتال مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة التدريبات تحت قيادة كولر.. وجلسة مع رمضان

وأضاف "يمكن استبدال أي لاعب من قائمة الفريق حتى يوم انطلاق البطولة في 15 يونيو المقبل".

وحدد فيفا 11 مدينة و12 ملعبا لاستضافة نهائيات البطولة، ضمن فعاليات مهرجان جلوبال سيتيزن في سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتأهل 30 فريقا حتى الآن لنهائيات كأس العالم للأندية 2025.

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

- باتشوكا المكسيكي (عن طريق التتويج ببطولة دوري أبطال كونكاكاف)

- بوكا جونيورز المكسيكي (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)

المقعدان المتبقان كالآتي:

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

الأهلي كأس العالم للأندية 2025
نرشح لكم
خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ضد موريتانيا.. والأسعار خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع فوزي الحناوي بمشاركة الزمالك والمصري.. كاف يعلن إجراءات قرعة مجموعات الكونفدرالية زد يضم ماجد هاني وأحمد عادل في الجول يكشف تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين الأهلي والعين في كأس إنتركونتينينتال الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم سيد عبد الله وائل رياض مديرًا فنيا لمنتخب الناشئين 2010 الأهلي يكشف تفاصيل مشاركته باجتماع فيفا التنسيقي لمواجهة العين بكأس إنتركونتينينتال
أخر الأخبار
نار التنين لا تحرق الشياطين.. ماجواير يخطف نقطة مثيرة لـ يونايتد أمام بورتو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل لأول مرة في الدوري الأوروبي.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على بشكتاش بثلاثية 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن توصياته بشأن اقتراح الاتحاد الفلسطيني 26 دقيقة | الوطن العربي
فيفا يعلن قرارات خاصة بشأن القيد في كأس العالم للأندية 2025 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - أحمد عادل أفضل لاعب دائرة في كأس العالم للأندية 2024 52 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الدرع: سعادتي لا توصف باللقب التاريخي 59 دقيقة | رياضات أخرى
هدفان معتادان.. بنزيمة وعوار يقودان اتحاد جدة للانتصار الخامس بالدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر ضد موريتانيا.. والأسعار ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي