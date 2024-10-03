خبر في الجول - حرس الحدود يتمم اتفاقه مع فوزي الحناوي

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 20:15

كتب : عمرو نبيل

فوزي الحناوي - حرس الحدود

أتم نادي حرس الحدود اتفاقه بشأن ضم فوزي الحناوي لاعب الاتحاد السكندري.

وبات الحناوي لاعبا حرا بعد رحيل عن صفوف نادي الاتحاد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الحناوي وقع على عقود انضمامه لنادي حرس الحدود لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

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وانضم الحناوي للاتحاد السكندري في 2020 قادما من الأهلي.

وشارك بقميص الاتحاد السكندري منذ انضمامه للفريق في 87 مباراة وخلالها سجل 5 أهداف وصنع 3.

ويواصل حرس الحدود تدعيماته تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل من مسابقة الدوري.

وأبرم حرس الحدود عدد من الصفقات جاء أبرزها:

أيمن رجب - حارس سبورتنج

إسلام ابو سليمة - مدافع الاتحاد السكندري

أحمد عماد - مدافع المصري

إيزي إيمكا - لاعب المصري

محمد أشرف روقا - لاعب الزمالك.

فوزي الحناوي حرس الحدود
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