قائمة ألمانيا - ناجلسمان يعلن بديل تير شتيجن.. وعودة روديجر أمام البوسنة وهولندا

اختار جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم لتعويض المصاب أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

ويلعب منتخب ألمانيا أمام البوسنة يوم 11 أكتوبر الجاري، ثم يواجه هولندا يوم 14 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأصيب تير شتيجن في ركبته خلال فوز برشلونة على فياريال 5-1 بالدوري الإسباني.

وتم استدعاء باومان صاحب الـ34 عاما لأول مرة إلى تشكيلة ألمانيا في عام 2020 لكنه لم يشارك في أي مباراة على المستوى الدولي.

كما مهاجم بايرن ميونيخ سيرج جنابري، ومدافع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديجر.

وجاءت قائمة ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا كالتالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - يانيس بلاسفيتش (سالزبورج).

الدفاع: فالديمار أنتون (شتوتجارت) - بنجامين هنريكس (لايبزيج) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) -روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت) - ماكسيمليان ميتيلستاد (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج)أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شولتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: روبرت أندريخ (باير ليفركوزن) - كريس فوريخ (شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) - ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ) - أنجيلو ستيلر (شتوتجارت).

الهجوم: كاي هافيرتز (آرسنال) - دينيس أونداف (شتوتجارت) - سيرج جنابري (بايرن ميونخ) - تيم كلينديست (بوروسيا مونشنجلادباخ).