بمشاركة الزمالك والمصري.. كاف يعلن إجراءات قرعة مجموعات الكونفدرالية

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراءات قرعة دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

ويشارك الزمالك والمصري في دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وستقام قرعة دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية يوم الإثنين المقبل.

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ويتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني وفريقين من التصنيف الثالث.

وجاء تصنيف الكونفدرالية كالآتي:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: المصري - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - شباب قسنطينة الجزائري - جاراف السنغالي - لواندا سول الأنجولي - برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي.

ويعتبر الصفاقسي أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 3 مرات ويليه الزمالك ونهضة بركان برصيد لقبين لكل منهما.

الزمالك المصري الكونفدرالية
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