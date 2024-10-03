موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج

أثنى تياجو موتا مدرب يوفنتوس على أداء لاعبيه خلال مواجهة لايبزج الألماني.

وحقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام لايبزج الألماني، بنتيجة 3-2 في إطار الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال موتا في تصريحات للصحفينن: "المباراة كانت جيدة للغاية، ارتكبنا بعض الأخطاء في تاشوط الأول، وفي الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل رغم النقص العددي".

وأضاف "اللاعبون أظهروا الشجاعة وكانوا عازمين على المضي قدما وتهديد مرمى المنافس حتى الدقيقة الأخيرة".

وتقدم السلوفيني بنيامين سيسكو مهاجم لايبزج في الدقيقة 31 بتصويبة صاروخية. ونجح دوسان فلاوفيتش في تسجيل التعادل بالدقيقة 51 بطريقة رائعة.

وبعد تعادل يوفنتوس تلقى ميشيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس بطاقة حمراء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، إثر لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وعاد بنيامين سيسكو ليسجل الثاني في الدقيقة 64، ليرد مجددًا فلاوفيتش في الدقيقة 69.

ووسط محاولات لايبزج في تسجيل هدف الفوز مستغلا النقص العدد ولعب المباراة على أرضه، نجح فرانسيسكو كونسيساو في استغلال مهاراته الفردية ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد بطريقة رائعة في الشباك في الدقيقة 83 مسجلاً هدف الفوز للفريق الإيطالي.

ونجح يوفنتوس تحت قيادة تياجو موتا، في تحقيق الفوز الثاني في دوري الأبطال بعد تجاوز أيندهوفن الهولندي 3-1 في الجولة الأولى، في الوقت الذي سقط فيه لايبزج المباراة الثانية على التوالي بعد خسارة الجولة الأولى أمام أتليتكو مدريد 2-1.

video:1