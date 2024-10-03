سيميوني: لعبنا بصورة سيئة أمام بنفيكا.. وعلينا أن نتقبل الهزيمة

اعترف دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، بأحقية بنفيكا في التغلب على فريقه بعدما ظهر بصورة سيئة.

وسقط أتليتكو مدريد أمام بنفيكا بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات للصحفيين: "لعبنا بصورة سيئة. يجب علينا أن نتقبل ذلك. لم نلعب بصورة جيدة، بنفيكا كان الأفضل وعلينا أن نتقبل ذلك".

وأضاف "عندما تلعب بصورة سيئة تكون عرضة لمثل هذه الهزائم. كنا نقوم بعمل جيد جداً واليوم ظهر الأداء غير المرغوب. علينا استعادة عافيتنا قبل مواجهة الدوري أمام ريال سوسيداد".

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

بنفيكا بين 7 فرق فقط من 36، نجحت في تحقيق العلامة الكاملة عقب جولتين بحصد 6 نقاط.

وكان بنفيكا قد تغلب على ريد ستار بلجراد في مباراة الجولة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب بنفيكا مباراته المقبلة أمام فينورد الهولندي يوم 23 أكتوبر الجاري.

أما أتليتكو مدريد فتجمد رصيده عند 3 نقاط من فوز أمام لايبزيج وخسارة أمام بنفيكا.

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام ليل الذي نجح في الفوز على ريال مدريد، يوم 23 أكتوبر الجاري.

ويواجه أتليتكو مدريد فرق ليل وباريس سان جيرمان وسبارتا براج وسلوفان براتيسلافا وباير ليفركوزن وسالزبورج على الترتيب.