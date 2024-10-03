النصر يسابق الزمن لتجهيز رونالدو أمام العروبة

يبذل الجهاز الطبي لنادي النصر السعودي محاولات مكثفة لتجهيز نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواجهة العروبة.

ويلعب النصر ضد العروبة يوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية‘ فإن الجهاز الطبي يواصل العمل لتجهيز رونالدو الذي يعاني من إصابة عضلية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن رونالدو لم يشارك في التدريبات الجماعية لنادي النصر، وقام بتدريبات استشفائية.

رونالدو سجل 4 أهداف خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي وينافس كريم بنزيمة (5 أهداف) وألكسندر ميتروفيتش (8 أهداف) على صدارة الهدافين.

النصر يمر بفترة جيدة على مستوى النتائج منذ تولي الإيطالي ستيفانو بيولي مهمة تدريبه.

وتولى بيولي تدريب النصر خلفا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو.

النصر خاض 4 مباريات تحت بيولي، بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في كأس ملك السعودية ومباراة في دوري أبطال آسيا وفاز بهم جميعا.