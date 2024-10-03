قائمة إنجلترا - عودة بعد 7 سنوات.. وانضمام بيلنجهام ووكر لمواجهتي اليونان وفنلندا

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 17:18

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - إنجلترا

أعلن لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخب الأسود الثلاثة لمواجهتي اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وعاد سولانكي مجددًا إلى تشكيل منتخب إنجلترا بعد غياب منذ عام 2017، المباراة الأولى والوحيدة له ضد البرازيل وديا، حيث شارك 15 دقيقة.

وشهد التشكيل أيضا عودة جود بيلنجهام، وكايل ووكر، والذي غابا عن معسكر سبتمبر بسبب الإصابة.

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ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان على ملعب ويمبلي يوم الخميس 10 أكتوبر، قبل الخروج لمواجهة فنلندا في هلسنكي يوم الأحد 13 أكتوبر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - ليفي كولويل (تشيلسي) - مارك جويهي (كريستال بالاس) - كونسا (أستون فيلا) - ريكو لويس (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كايل ووكر (مانشستر سيتي)

الوسط: جود بيلنجهام (ريال مدريد) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - كونور كاليجير (أتليتكو مدريد) - مورجن جيبس-وايت (نوتنجهام فورست) - أنخيل جوميز (ليل) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - كول بالمر (تشيلسي) - ديكلان رايس (أرسنال)

الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - جاك جريليش (مانشستر سيتي) - هاري كين (بايرن ميونيخ) - نونو مادويكي (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - دومينيك سولانكي (توتنام) - أولي واتكنز (أستون فيلا)

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخبا إنجلترا واليونان 6 نقاط من مباراتين، فيما خسر منتخبي أيرلندا وفنلندا المباراتين.

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