انتهت كرة يد - الأهلي (32)-(29) برشلونة.. برونزية للأحمر

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - برشلونة كرة يد

يواجه الأهلي فريق برشلونة ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع والمنافسة على الميدالية البرونزية.

ويتواجد الأهلي في المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حصد المركز الثاني في 2007 والرابع في 2022.

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انتهت.. البرونزية للأهلي بنتيجة 32-29

ق 57: 32-28 للأهلي

ق 52: الأهلي يتفوق 29-24

ق 47: 26-23 للأهلي

ق 39: 24-22 للأهلي

ق 35: الأهلي 20-18

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. 18-15 للأهلي

ق 27: 17-11 للأهلي.. الفريق الإسباني قلص الفارق مستفيدا من النقص العددي

ق 22: 14-7 للأهلي

ق 18: 12-6 للأهلي

ق 16: ميحا يتألق مرتين والأهلي متقدم 10-4

ق 11: 8-4 للأهلي

ق 8: الأهلي يتقدم 6-3

ق 4: برشلونة يعادل النتيجة 1-1

ق 3: محمد إبراهيم حارس الأهلي يتألق ويتصدى لـ 3 فرص متتالية

ق 3: الأهلي متقدم 1-0

انطلاق المباراة

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