كونتي يحصد جائزة مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي تتويج أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي بجائزة مدرب شهر سبتمبر.

ويقود كونتي نابولي لتصدر الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة عقب مرور ست جولات.

ويتفوق نابولي على يوفنتوس بفارق نقطة واحدة.

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ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام كومو غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

وخاض نابولي ثلاث مواجهات في الدوري الإيطالي بشهر سبتمبر الماضي.

ونجح كونتي وقتها في قيادة فريقه لحصد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

وتفوق نابولي بالفوز على كالياري بأربعة أهداف دون مقابل.

كما تغلب على مونزا بهدفين دون مقابل.

بينما حسم التعادل السلبي قمة مواجهات الجولة الخامسة بين نابولي ويوفنتوس.

وتولى كونتي قيادة نابولي في بداية الموسم الجاري.

وخاض المدرب الإيطالي 8 مباريات مع نابولي هذا الموسم بينهم مواجهتين في كأس إيطاليا.

وسبق وأن تولى كونتي قيادة فريقي يوفنتوس وإنتر وأتالانتا وباري بالدوري الإيطالي.

بينما آخر تجارب المدرب الإيطالي كانت مع نادي توتنام الإنجليزي منذ نوفمبر 2021 وحتى مارس 2023.

نابولي الدوري الإيطالي كونتي
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