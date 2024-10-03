وائل رياض مديرًا فنيا لمنتخب الناشئين 2010

كشف اتحاد الكرة عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010.

وأعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، تعيين وائل رياض مديرًا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع روجيرو ميكالي لقيادة منتخب الشباب تحت 20 عاما، بدلا من وائل رياض.

وشكل وائل رياض منتخب 2005، وشارك في بطولة شمال إفريقيا التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

وكان ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي وقاد الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

واحتل منتخب مصر وقتها المركز الرابع وفقد فرصة الحصول على الميدالية البرونزية.

وكان إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، قد ذكر أن وائل رياض المدير الفني الحالي لمنتخب الشباب سيخوض تصفيات إفريقيا في نوفمبر ثم يتولى ميكالي قيادة الفريق من بعده، إلا أنه لم يحدث ذلك، وتم تشكيل الجهاز الفني المساعد لميكالي.

وشهد الجهاز المعاون لروجيرو ميكالي تواجد رباعي برازيلي على رأسهم موسيس مدرب حراس المرمى.

تحت قيادة ميكالي تأهل الفراعنة لنصف نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لكنهم خسروا أمام فرنسا بنتيجة 1-3 بعد الوصول لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وفي مباراة الميدالية البرونزية سقط المنتخب الأولمبي المصري بشكل مريع أمام نظيره المغربي الذي انتصر بسداسية دون مقابل.

ويبدأ منتخب الشباب تحت 20 عاما مشواره من أجل التجهيز للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي بوقت سابق توصله برئاسة جمال علام لاتفاق مع ميكالي لقيادة منتخب الشباب خلال المرحلة المقبلة ولمدة 4 سنوات.

ويأتي ذلك في ضوء خطة ومشروع مجلس إدارة اتحاد الكرة لإعداد وتجهيز منتخب أولمبي على أعلى مستوى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ مشاركاته.

وجاء الجهاز المعاون بالجهاز الفني للبرازيلي روجيرو ميكالي:

المدرب العام: البرازيلي ريكاردو ريسندي

المدرب المساعد: علاء عبده

مدرب حراس المرمى: البرازيلي موسيس

مدرب الأحمال: البرازيلي ليوناردو

محلل الأداء: البرازيلي جواو

المترجم: خالد سرحان

المنسق الإعلامي: ياسر عبد العزيز

طبيب المنتخب: هاجد العنتبلي

استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي: صلاح عاشور

إداري: عمرو سلمان

إداري: أحمد إيهاب