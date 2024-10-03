كرة يد - بفوز على تاوباتي.. الزمالك يُنهي مشواره في مونديال للأندية سادسا

اختتم فريق الزمالك مشواره في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بتحقيق المركز السادس.

وتختتم مساء اليوم الخميس منافسات كأس العالم للأندية المقامة على صالة العاصمة الإدارية بمصر.

وتغلب الزمالك على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-24 ضمن المرحلة الترتيبية من الخامس إلى التاسع.

ويعتبر ذلك هو الترتيب الأقل للزمالك في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

ويشارك الزمالك للمرة السادسة في مونديال الأندية وكانت أفضل نتائجه في المشاركة الأولى 2010 عندما حقق المركز الثالث والبرونزية.

بينما حقق المركز الرابع مرتين عامي 2011 و2012، قبل أن يحقق المركز الخامس مرتين عامي 2019 و2021.

وانتزع فريق الخليج السعودي المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويعتبر ذلك هو المركز الأفضل في تاريخ مشاركات الفريق السعودي.

وجاء ترتيب الفرق كالآتي:

5- الخليج السعودي

6- الزمالك

7- جامعة سيدني الأسترالي

8- تاوباتي البرازيلي

9- كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

ويلعب الأهلي أمام برشلونة لتحديد المركزين الثالث والرابع والمنافسة على الميدالية البرونزية.

بينما المباراة النهائية تقام بين فيزبريم المجري وماجديبورج الألماني.

وحقق ماجديبورج الألماني اللقب في آخر ثلاث نسخ.