الأهلي يكشف تفاصيل مشاركته باجتماع فيفا التنسيقي لمواجهة العين بكأس إنتركونتينينتال

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل مشاركته باجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل التنسيق لمباراة العين في كأس إنتركونتينينتال.

ويستضيف الأهلي فريق العين يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة ضمن منافسات المرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

وشارك ظهر اليوم الخميس طاقم إداري من النادي برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق وبحضور سعد شلبي المدير التنفيذي في اجتماع تنسيقي مع مسؤولي فيفا عبر تقنية "كونفرانس".

وناقش الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي والعين كافة الأمور التنظيمية.

وكشف الأهلي أنه تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين للملعب والزي الخاص بكل فريق والأماكن المخصصة لوفد فيفا ومسئولي الفريقين والحضور الجماهيري والحقوق التجارية.

بينما أكد خالد مرتجي على استجابة الأهلي لكافة الطلبات التي قدمها نادي العين في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بأشقائه من الأندية الإماراتية.

وحضر الاجتماع أيضا كل من ريم الدسوقي مدير العلاقات العامة، حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح مدير أمن النادي، هاني حسام المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية، محمد مسعد نائب مدير أمن النادي، نيرة علي مديرة تسويق شركة الأهلي لكرة القدم، أحمد الطوخي مسؤول رعاية الملابس بقطاع الكرة.

ويلتقي الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال يوم 29 من أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.