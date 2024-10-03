الركراكي يوجه رسالة إلى بنتايك ومورينيو

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - بيرسي تاو - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

وجه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، رسالة إلى محمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك، وجوزيه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة التركي، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة المغرب لمواجهتي إفريقيا الوسطى.

وقال الركراكي: "نحن نتابع ونعرف جميع اللاعبين، هناك محمود بنتايك ويوسف بلعمري في مركز الظهير الأيسر، الأخير لاعب الرجاء منذ موسم أو موسمين يعمل جيدا في غير مركزه وهو وسط ميدان في الأساس".

وأضاف: "بالنسبة لبنتايك وصل مؤخرا للزمالك، ولديه مجال للتطور، كان في سانت إتيان ولم يلعب هناك".

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واختتم حديثه: "ممكن في المستقبل رؤية بنتايك وبلعمري في المنتخب، عليهما مواصلة العمل، نحن نتابع جميع اللاعبين".

وضم الركراكي في مركز الظهير الأيسر اللاعب الشاب أدم أزنو البالغ من العمر 18 عاما، ويلعب في صفوف رديف بايرن ميونيخ، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق الأول للبافاري.

وعن يوسف النصيري مهاجم نادي فنربشخة التركي: "النصيري أحد أفضل المهاجمين في تاريخ المغرب لقد سجل في جميع المسابقات التي خاضها مع المنتخب".

وأكمل: "النصيري يلعب في نادي كبير ومع أحد أفضل المدربين في العالم، لماذا اشترى مورينيو مهاجم مقابل 20 مليون يورو؟ مع احترامي له لأنني لا أملك الألقاب التي فاز بها، ولكني أفهم قليل في كرة القدم.".

واختتم: "النصيري يمر بفترة ليست سهلة، عملي كمدرب أن أساعد اللاعبين وأمنحهم الثقة، وأؤمن أنه سيعود لمستواه مثلما فعل في كأس العالم وسجل الهدف التاريخي ضد البرتغال".

وانتقل مورينيو لتدريب فنربشخة مع بداية الموسم، لينضم النصيري إلى الفريق التركي مقابل 20 مليون يورو كأكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي".

ولا يشارك النصيري بصفة أساسية مع فريق فنربشخة وسجل هدفا واحدًا مع بداية الموسم أمام جوزتيبي بالدوري التركي.

وأعلن الركراكي قائمة المغرب لمواجهتي إفريقيا الوسطى والتي ضمت يوسف النصيري (طالع القائمة)

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