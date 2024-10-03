يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي يوفنتوس إصابة مدافع جليسون بريمير بقطع في الرباط الصليبي.

جليسون بريمر النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكشف النادي عن إجراء بريمير للجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرتبط بريمير بتعاقد مع فريق يوفنتوس حتى 2029.

وكان بريمير قد تعرض لإصابة قوية في الدقيقة السادسة من مواجهة لايبزيج بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة عقب أول جولتين بعد انتصارين أمام كل من أيندهوفن ولايبزيج.

وأعلن نادي يوفنتوس في وقت سابق تمديد تعاقده مع لاعبه جليسون بريمير لمدة 5 سنوات قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخاض بريمير 8 مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس ببطولتي الدوري الإيطالي ودوري الأبطال.

صاحب الـ 27 عاما انضم إلى يوفنتوس في بداية الموسم قبل الماضي قادما من تورينو.

وخلال موسمين بجانب ما أقيم من الموسم الجاري، خاض بريمير 91 مباراة بقميص يوفنتوس ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بعد دانيلو.

وأسهم بريمير في تتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا خلال الموسم الماضي.