بريست مفاجأة وسبعة فرق بالعلامة الكاملة.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد جولتين

اختتمت منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحققت سبعة فرق فقط العلامة الكاملة من أصل 36 بعد جولتين، ويتبقى ست جولات.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وفجّر بريست الفرنسي مفاجأة كونه أحد الفرق السبع التي حققت العلامة الكاملة عقب مرور جولتين بعد الفوز على ستورم جراز بهدفين مقابل هدف بينما اكتسح سالزبورج بأربعة أهداف دون مقابل.

وشهدت الجولة الثانية خسارة فرق بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد، بينما خسر ميلان للمرة الثانية على التوالي.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد عقب مرور جولتين:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- دورتموند 6 نقاط (+9 أهداف)

2- بريست 6 نقاط (+5)

2- بنفيكا 6 نقاط (+5)

4- باير ليفركوزن 6 نقاط (+5)

5- ليفربول 6 نقاط (+4)

6- أستون فيلا 6 نقاط (+4)

7- يوفنتوس 6 نقاط (+3)

8- مانشستر سيتي 4 نقاط (+4)

8- إنتر 4 نقاط (+4)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

10- سبارتا براج 4 نقاط (+3)

11- أتالانتا 4 نقاط (+3)

12- سبورتنج لشبونة 4 نقاط (+2)

13- أرسنال 4 نقاط (+2)

14- موناكو 4 نقاط (+1)

15- بايرن ميونيخ 3 نقاط (+6)

16- برشلونة 3 نقاط (+4)

17- ريال مدريد 3 نقاط (+1)

18- ليل 3 نقاط (1-)

19- باريس سان جيرمان 3 نقاط (1-)

20- سيلتيك 3 نقاط (2-)

21- كلوب بروج 3 نقاط (2-)

22- فينورد 3 نقاط (3-)

23- أتليتكو مدريد 3 نقاط (3-)

24- أيندهوفن نقطة واحدة (2-)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- شتوتجارت نقطة واحدة (2-)

26- بولونيا نقطة واحدة (2-)

27- شاختار نقطة واحدة (3-)

28- دينامو زغرب نقطة واحدة (7-)

29- لايبزيج 0 نقطة (2-)

30- جيرونا 0 نقطة (2-)

31- ستورم جراز 0 نقطة (2-)

32- ميلان 0 نقطة (3-)

33- ريد ستار بلجراد 0 نقطة (5-)

34- سالزبورج 0 نقطة (7-)

35- سلوفان براتيسلافا 0 نقطة (8-)

36- يانج بويز 0 نقطة (8-)

وتقام الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات يومي 22 و23 أكتوبر الجاري كالآتي:

22 أكتوبر

ميلان × كلوب بروج (7:45 مساء)

موناكو × ريد ستار بلجراد (7:45 مساء)

أرسنال × شاختار (10 مساء)

أستون فيلا × بولونيا (10 مساء)

جيرونا × سلوفان براتيسلافا (10 مساء)

يوفنتوس × شتوتجارت (10 مساء)

باريس سان جيرمان × أيندهوفن (10 مساء)

ريال مدريد × دورتموند (10 مساء)

ستورم جراز × لشبونة (10 مساء)

23 أكتوبر

أتالانتا × سيلتيك (7:45 مساء)

بريست × باير ليفركوزن (7:45 مساء)

أتليتكو مدريد × ليل (10 مساء)

برشلونة × بايرن ميونيخ (10 مساء)

بنفيكا × فينورد (10 مساء)

مانشستر سيتي × سبارتا براج (10 مساء)

لايبزيج × ليفربول (10 مساء)

سالزبورج × دينامو زغرب (10 مساء)

يانج بويز × إنتر (10 مساء)