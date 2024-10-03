الموسم ينطلق 7 أكتوبر.. كل صفقات دوري المحترفين

يغلق قيد دوري القسم الثاني في الثالثة عصر اليوم الخميس 3 أكتوبر، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ الموسم يوم الإثنين 7 أكتوبر، بمشاركة 20 فريقا، بحيث يخوض كل فريق ٣٨ مباراة، يتأهل 3 منهم إلى الدور الممتاز، فيما يهبط 3 فرق إلى دوري القسم الثاني ب.

وأجرت كل فرق دوري المحترفين صفقات في الصيف، باستثناء أسوان الذي تعرض لإيقاف القيد بعد أزمة الفريق مع اللاعب النيجيري رافئيل أياجوا.

ويرصد FilGoal.com صفقات الفرق العشرين والأجهزة الفنية قبل بداية الموسم:

بلدية المحلة

تعاقد النادي مع المدير الفني إبراهيم صلاح خلفا لمحمد مكي عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية

صفقات بلدية المحلة:

معاذ علاء الدين حارس مرمى الزمالك

طارق سامي مدافع من غزل المحلة

خالد سامي مدافع من حرس الحدود

زياد طارق من طلائع الجيش

إسلام عصام جناح من الترسانة

محمود حكيم جناح من القناة

علاء عطا ظهير أيمن يمين من البنك الأهلي

علي عباس بيسو مدافع من غزل المحلة

أحمد أباظة مدافع من كفر الشيخ

محمد الصباحي جناح من الجونة

محمود مسعد إعارة من غزل المحلة

إسلام زيادة لاعب وسط القناة

محمد فيلكس جناح المقاصة

عمار القزاز مهاجم مركز شباب القزازين

المقاولون العرب

تعاقد النادي مع محمد مكي عقب هبوط الفريق لدوري المحترفين نظرا لقيادته فريق حرس الحدود إلى الدوري الممتاز

صفقات المقاولون العرب:

محمود ماهر حارس بلدية المحلة

محمود الحضري حارس غزل المحلة

إبراهيم القاضي مدافع حرس الحدود

مصطفي جمال وسط حرس الحدود

سيد أبو أمنه وسط طلائع الجيش

محمد رضا ظهير أيمن زد

إسلام مجدي لاعب وسط غزل المحلة

محمود السيد مهاجم سموحة

أحمد فوزي ظهير أيسر السكة الحديد

حسين البدري وسط السكة الحديد

أحمد مانو لاعب وسط من مدينة نصر

محمد بلح اللاعب الفلسطيني

طارق أبو غنيمه اللاعب الفلسطيني

حسن حسين لاعب وسط النصر

محمود ايمن مدافع أسمنت أسيوط

مصطفى صبحي لاعب وسط حرس الحدود

عبد الرحمن سمانة مهاجم بلدية المحلة

تشارلز مهاجم غزل المحلة

الداخلية

استمر عيد مرازيق في قيادة الفريق عقب هبوطه لدوري المحترفين

صفقات الداخلية:

محمود صقر ظهير أيمن بتروجت

يحيى حامد ظهير أيمن طلائع الجيش

السيد سالم ظهير أيسر الاتحاد السكندري

المتولي جمعه ظهير أيسر السكة الحديد

أحمد عبد المنعم مدافع بتروجت

حسن زكريا مدافع كيما أسوان

أحمد كالوشا مدافع

أمير حجازي لاعب وسط السكة الحديد

مواندا لاعب وسط القناة

ميدو العطار مهاجم الترسانة

عمر صلاح جناح السكة الحديد

كريم لالا جناح الترسانة

أشرف رجب جناح المقاولون العرب

حسام عبد الخالق حارس ديروط

حسن الحطاب حارس مرمى الجونة

لافيينا

استمر أحمد صلاح في قيادة الفريق

صفقات لافيينا:

مؤمن عبد ربه مدافع سموحة

أحمد نادي جناح إنبي

يحيى ياسر لاعب وسط سموحة

علي زكي لاعب وسط سموحة

محمود فراج ظهير أيسر الفيوم

بهاء مجدي ظهير أيسر السكة الحديد

محمد خضري لاعب وسط بتروجت

السيد غديري لاعب وسط الزمالك

كريم عبد الحق لاعب وسط الزمالك

عبد الرحمن الفيومي مهاجم الزمالك

يوسف الصعيدي مدافع سمنود

محمد سامح مهاجم وادي دجلة

قام لافيينا ببيع:

حازم أبو سنة، وبن شرقي، ومحمد أسامة لغزل المحلة

خالد شيفو للبنك الأهلي

أحمد سكولز لوادي دجلة

محمد جبس، ومحمود الحلواني، وحمدي مارسيلو للسكة الحديد

عمر عسلية للقناة

وادي دجلة

تعاقد النادي مع أصغر المدربين محمد الشيخ صاحب الـ31 عاما

صفقات وادي دجلة:

محمد ابو النجا حارس بتروجت

زياد أسامة لاعب وسط من رويال الإماراتي

محمد باستن مدافع بروكسي

وينفول كوابينا جناح بتروجت

أحمد سيد سكولز وسط لافيينا

سعيد الونش مدافع المقاصة

كمال أبو الفتوح مدافع الجونة

سيف تقا مدافع الاتحاد السكندري

عمرو شعبان حارس بورفؤاد

كريم حلاوة جناح طلائع الجيش

طنطا

قرر مجلس الإدارة تعيين محمد حليم مديرا فنيا خلفا لعمرو أنور.

صفقات طنطا:

عبدالرحمن قطاوي حارس قادم من وادي دجلة

أحمد السيد حارس قادم من الدلنجات

سليمان عبدربه مدافع أبو قير للاسمدة

عبدالرحمن زين مدافع راية

أحمد سعيد مدافع مكادي

محمد رضا مدافع راية

محمود علاء ظهير أيسر غزل المحلة

حازم الشامي ظهير أيسر الترسانة

عمر رجب ظهير أيمن حرس الحدود

عبدالله جمعة ظهير أيمن السكة الحديد

زغلول محمد لاعب وسط الاتحاد السكندري

أحمد صلاح جناح أيسر وادي دجلة

محمد السقا جناح أيمن الجونة

مايكل أوديني صانع ألعاب قادم من نيجيريا

محمود حمادة صانع ألعاب زد

كريم ببا مهاجم مصر للمقاصة

محمود فرحات مهاجم قادم على سبيل الإعارة من نادي فاركو

غريب ياسر وسط مهاجم راية

السكة الحديد مودرن

بعد رعاية الفريق من قبل مودرن سبورت قرر تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا للفريق

صفقات السكة الحديد:

أحمد شديد قناوي ظهير أيسر من حرس الحدود

محمد جبس مدافع من لافيينا

محمود الحلواني مدافع من لافيينا

حمدي متولي مارسيلو ظهير أيسر من لافيينا

أحمد حسين جناح من سموحة

كريم يكن مدافع من زد

كريم عرفات ظهير أيمن من الإسماعيلي

أنس شندي جناح من الداخلية

محمد الخيال وسط من المنصورة

مصطفى حمادة ديفندر إعارة من مودرن

مصطفى عفروتو جناح من المنصورة

عبدالله حسني لاعب وسط من الإسماعيلي

مؤمن راضي لاعب وسط من إنبي

أحمد شعبان لاعب وسط إعارة من فاركو

موسى افرام جناح من بلدية المحلة

محمد صلاح مهاجم من الزمالك

رجب مارو مهاجم إعارة من مودرن بعد انتقاله من غزل المحلة

راية

قرر النادي تعيين أشرف توفيق مديرا فنيا للفريق

صفقات راية

محمد مصطفى حارس مرمى مكادي

محمد مندي حارس مرمى إنبي

محمود عوكل مدافع بترول أسيوط

أحمد الونش مدافع العبور

محمد وجيه مدافع سموحة

مروان النجار مدافع بتروجت

إبراهيم صلاح ظهير أيمن القناة

محمد طارق ظهير أيسر غزل المحلة

هاني محمد ظهير أيسر المقاولون العرب

محمود شعبان لاعب وسط كفر الشيخ

محمد سيد لاعب وسط إعارة من فاركو

عبد الرحمن كشكش إعارة من النصر للتعدين

محمد حسام بيسو لاعب وسط السكة الحديد

مروان مجدي لاعب وسط إعارة من فاركو

محمد فيلكس جناح بتروجت

أسامة خليل مهاجم غزل المحلة

محمد سمارة مهاجم السكة الحديد

بروكسي

محمد حامد يقود الفريق فنيا منذ تواجد الفريق في الدرجة الرابعة

صفقات الفريق:

أحمد طارق سليمان حارس مرمى الداخلية

محمد جمعه حارس مرمى المجد

بلال خالد مدافع زد

محمد جمال الكارتة مدافع السكة الحديد

محمد مانجا لاعب وسط السكة الحديد

عمار شرف جناح وادي دجلة

كامل أحمد لاعب وسط بتروجت

مصطفى ديشا لاعب وسط غزل المحلة

عبد العزيز زيزو لاعب وسط من لافيينا

اوتو كوابينا جناح أيسر مواليد 2006

محمد الفيل مهاجم الترسانة

محمد العربي مهاجم وادي دجلة

القناة

استمرار أحمد العجوز في قيادة الفريق

صفقات القناة:

عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد السكندري

بيدو نصر حارس مرمى طنطا

إسلام حليمة ظهير أيسر رأس البر

فادي طلعت لاعب وسط بورفؤاد

مصطفى محمد لاعب وسط دكرنس

محمد حجازي لاعب وسط غزل المحلة

حجاج عويس جناح بتروجت

عمر عسلية جناح لافيينا

معتز إبراهيم وسط دكرنس

مودي شلاطة جناح بنها

مصطفى سلطان جناح بتروجت

حسام بركات مهاجم بروكسي

فرانسيس مهاجم أسمنت أسيوط

عبد العزيز ساندي الكاميروني

محمد عماد وسط إنبي

أحمد كولاب الفلسطيني (أصيب بقطع في الرباط الصليبي)

وي "المصرية للاتصالات سابقا"

تعيين عمرو أنور مدير فني للفريق

صفقات وي:

حمزه محمد حارس مرمى العبور

محمد جمال حارس مرمى النجوم

أحمد عيد مدافع المقاولون العرب

أحمد ميكي مدافع النجوم

قاسم ربيع لاعب وسط لافيينا

أحمد شداد لاعب وسط المصري

أحمد حسن جناح بلدية المحلة

عمرو مصطفى مهاجم غزل المحلة

تجديد إعاره صامويل أوبونج من الأهلي

أبو قير للأسمدة

استمرار المدير الفني محمد عطية

صفقات أبو قيرد للأسمدة:

محمود كشلط جناح القناة

عماد الصواف جناح القناة

محمد عصام مهاجم من السكة الحديد

إسلام جابر مدافع من الإنتاج الحربي

عبدالله عبد النبي مدافع بتروجت

محمد مرسي لاعب وسط أسوان

بترول أسيوط:

قررت إدارة النادي تعيين سعيد صبحي مديرا فنيا خلفا لأحمد عبد المقصود

صفقات بترول أسيوط:

إسلام صلاح ظهير أيسر المصرية للاتصالات

محمد عادل ظهير أيسر النصر للتعدين

عبدالرحمن مدحت ظهير أيمن جنوب سيناء

أحمد صلاح مدافع نادى الفيوم

طه جمعه مدافع النصر للتعدين

إبراهيم عباس لاعب وسط أسمنت أسيوط

النيجيرى هنرى اونيلما لاعب وسط النجوم 2004

جودوين فرايداي مهاجم النجوم

محمد فايز جناح ألو إيجبت

مصطفى محمود حارس مرمى جمهورية شبين

محمود طياره مهاجم مركز شباب الشنوانى

خالد عبدالعال مدافه إنبى - مواليد 2003

أسوان

قرر النادي تعيين حسام عبد العال

رحل 15 لاعبا من الفريق رغم تعاقد أسوان معهم خلال الصيف، نظرًا لإيقاف القيد

ديروط

استمرار علاء ابراهيم في قيادة الفريق بعد صعوده لدوري المحترفين

صفقات ديروط

أحمد محمد سيد من حرس الحدود

محمد حسام من مصر للتأمين

مصطفى جمال من مصر للتأمين

علي شعبان من سيراميكا كليوباترا

السنغالي علي بابا من المدينة المنورة

النيجيري عبد السلام من كيما أسوان

محمد عصام من الإنتاج الحربي

الجزائري عبد القادر قندوسي من ناشئي سيراميكا (شقيق أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا)

تعاقد مع محمد إبراهيم وعمر خالد مواليد ٢٠٠٣

محمود مرزوق ومحمد أبو العلمين مواليد ٢٠٠٥

من الأهلي طارق حسن ومازن أسامة وميدو نبيل مواليد ٢٠٠٣

من بتروجت فارس رضا وزياد أشرف مواليد ٢٠٠٣

من البنك الأهلي محمود سعيد وأحمد حسين مواليد ٢٠٠٣

من المصري حسام حسن مواليد ٢٠٠٣

من القناة محمود سمير مواليد ٢٠٠٣

تم انتقال ٤ لاعبين من ديروط إلى سيراميكا كليوباترا "راعي فريق ديروط" وهم: يوسف عفيفي ومحمود الزيني ومحمد عصام صقر ومحمد البساطي.

الترسانة

استمرار جمعة مشهور في قيادة الفريق

صفقات الترسانة:

محمد طلبه حارس مرمى من القناة

حسام البدري ظهير أيسر من مكادي

حسام أشرف مدافع من بورفؤاد

باسم عادل مدافع من السكة الحديد

محمد أمين مدافع من الاتصالات

رامز زيدان ظهير أيمن من راية

علي بسيوني ظهير أيمن المنصورة

فتحي مجدي وسط مدافع من بورفؤاد

أحمد عبد الرازق جناح من القناة

إسلام الفار جناح من راية

أحمد رفعت ريفو جناح من غزل المحلة

نادر رمضان وسط ملعب من غزل المحلة

أبويه لاعب وسط ملعب

عمر طارق مهاجم من طلائع الجيش

أحمد الصعيدي مهاجم من بتروجت

منتخب السويس

تعيين أحمد عبد المقصود خلفا لسعد فاروق في القيادة الفنية

صفقات منتخب السويس:

أحمدالسعدني حارس مرمى أبو قير

خالد عبد الرازق مدافع راية

محمد رضا مدافع كفر الشيخ

صامويل مدافع نيجيري

ابو الحمد ظهير أيسر القناة

محمود بسيونى ظهير أيمن الاتحاد من مواليد ٢٠٠٣

سعيد اكرامى ظهير أيسر الاتحاد مواليد ٢٠٠٣

أحمد عامر لاعب وسط أبو قير

أحمد حجي لاعب وسط المحلة

بوبواه لاعب وسط نيچيري

عبدالحميد ميدو لاعب وسط إنبي مواليد ٢٠٠٣

أحمدعرفة لاعب وسط الشمس

محمد تريكة لاعب وسط البلاستيك

يوسف بيبو لاعب وسط المحلة

محمد نادي مهاجم السكة الحديد

وجيه أحمد مهاجم الألومنيوم

عوض تهامي مهاجم كفر الشيخ

أحمد رأفت جناح سبورتينج

مانويل لاعب نيجيري مواليد ٢٠٠٦

كهرباء الإسماعيلية

استمرار ياسر الكناني بعد الصعود لدوري المحترفين

صفقات كهرباء الإسماعيلية:

فرج شوقي حارس مرمى من بروكسي

محمد رجب مدافع من دجلة

مؤمن الجحر مدافع من القزازين

شاذلي جابر ظهير أيمن الترسانة

عصام الفيومي ظهير أيسر من منتخب السويس

كريم بدير وسط مدافع من دكرنس

أحمد حمزاوي وسط ملعب من الترسانة

أحمد بندق جناح من الاتصالات

أحمد كفته صانع ألعاب من الاتصالات

جودة أيمن جناح من النصر

فهد جمعة مهاجم من بترول أسيوط

محمد السيد شيكا مهاجم من الإنتاج الحربي

كريم أشرف مهاجم من بلدية المحلة

المنصورة

تعيين رضا العيسوي مديرا فنيا للفريق خلفا لعبد اللطيف الدوماني.

صفقات المنصورة:

جلال الشرقاوي مهاجم حرس الحدود

محمد بيبو صانع ألعاب نبروه

حمودي شتا صانع ألعاب جمهورية شبين

محمود رفعت ظهير أيمن منتخب السويس

مصطفى جميل صانع ألعاب نجوم المستقبل

معتز إسماعيل مدافع منية النصر

محمد جبل لاعب وسط أبو قير للأسمدة

مروان أحمد مدافع المصري للاتصالات

أحمد عيد ظهير أيسر المصريه للاتصالات

أحمد عزازي صانع ألعاب وادي دجلة

مراون شاهين لاعب وسط مهاجم بورفؤاد

محمود تايسون مهاجم المصرية للاتصالات

أحمد عظيمه لاعب وسط ملعب رايه

إسلام شرف حارس بني سويف

محمد سرحان لاعب وسط المستقبل

سبورتنج

استمرار أحمد فاروق مدربا للفريق

صفقات سبورتنج:

شهاب خالد حارس مرمى من مصر للتأمين

أمير بلبول ظهير أيمن من بيلا

محمد طلعت مدافع وظهير أيسر من أبو قير للأسمدة

خالد السيد مدافع من المصري البورسعيدي

فارس طارق ظهير أيمن من طنطا

علي عوض مدافع من الأولمبي

محمد عبده وسط مدافع من سموحة

أحمد عبد الستار وسط مهاجم من الأولمبي

يوسف علاء جناح أيمن من حرس الحدود

أحمد الألفي جناح يمين من الانتاج الحربي

أحمد حسن موكشا جناح يمين من الدوري الإسباني

أدهم الخواجة مهاجم من الشمس

عبد الرحمن أجويرو مهاجم من غزل المحلة