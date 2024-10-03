مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة التدريبات تحت قيادة كولر.. وجلسة مع رمضان

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 12:41

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

يستعد فريق الأهلي للعودة إلى التدريبات الجماعية مجددا بعد الراحة السلبية التي منحها مارسيل كولر المدير الفني للاعبين.

ومنح كولر راحة سلبية للاعبي الفريق عقب الخسارة أمام الزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة الماضي ولمدة أسبوع.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "مارسيل كولر يصل القاهرة خلال ساعات، وفريق الأهلي يعود للتدريبات تحت قيادة المدرب السويسري يوم السبت".

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وتابع "جلسة منتظرة بين كولر ومحمد رمضان قبل عودة التدريبات من أجل التنسيق والتجهيز للفترة المقبلة".

وأعلن النادي الأهلي تعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي بشكل رسمي بالإضافة لحصوله على اختصاصات مدير الكرة.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد فريق الأهلي لخوض منافسات السوبر المصري بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وتستضيف مدينة أبوظبي منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر، بينما مباراته التالية سواء كانت النهائي حال الفوز أو تحديد المركزين الثالث والرابع حال الخسارة يوم 24 من الشهر نفسه.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

وعقب السوبر المصري، يواجه الأهلي فريق العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال بديل مونديال الأندية بنظامه السنوي.

الأهلي مارسيل كولر محمد رمضان
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