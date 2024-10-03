بعد هدفه أمام بايرن - إيمري يمدح دوران: تحدثنا عن خروج نوير الدائم

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 12:35

كتب : FilGoal

جون دوران يحتفل بهدفه أمام بايرن ميونيخ

أثنى أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا، بمهاجمه الكولومبي جون دوران، بعد الهدف الذي أحرزه في شباك بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

دوران نجح في تسجيل الهدف في الدقيقة 79 بطريقة رائعة، بعد حلوله بديلاً لواتكنز في الدقيقة 70.

وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة: "دوران وصل إلى هنا منذ عامين وهو شاب، وإمكانياته هائلة، إنه متاح للعب 30 و60 و90 دقيقة، إنه يركز في كل دقيقة يلعبها، وعندما تكون الكرة في حوزته فإنه يسجل بسرعة".

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وأكمل: "لقد كان في بعض الأحيان غير صبور ويحتاج إلى شخص للتحدث معه".

وقال إيمري لشبكة "تي إن تي سبورتس" بعد المباراة: "نريد أن نكون ثابتين على مستوانا للعب في أوروبا".

وكشف إيمري عن تفاصيل هدف دوران: "في التحليل الذي أجريناه قبل المباراة عن بايرن، تحدثنا دائما عن خروج مانويل نوير الدائم عن مرماه".

وسجل دوران الهدف بتسديد الكرة من أعلى الحارس الذي كان بعيدا عن مرماه، لتسكن الكرة الشباك.

وانضم دوران إلى أستون فيلا قادما من شيكاغو الأمريكي في يناير 2023، وسيتم عامه الـ21 في ديسمبر المقبل.

وشارك جون دوران في 9 مباريات هذا الموسم، منهم 8 كبديل، سدد 14 تسديدة على المرمى بينهم 6 أهداف لتصل 42 % من تسديداته لشباك الخصم، مما يعني أنه يسجل هدفا كل 48 دقيقة في المتوسط.

وأنهى جون دوران سلسلة اللا هزيمة لـ بايرن ميونيخ في دور المجموعات "الدور الأول" بدوري الأبطال، بعدما وصل إلى 42 مباراة بدون هزيمة حتى ظهر الكولومبي.

وكشف إيمري عن أهدافه مع الفريق بعد الفوز في أول مباراتين: "الهدف هو التأهل إلى الدور التالي، ثم المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية".

ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في سباق دوري الأبطال.

فاز أستون فيلا على حساب يانج بويز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى ليحقق الفوز الأول بعد غياب 41 عاما، قبل الفوز على حساب بايرن ميونيخ ليلحق به الخسارة مكررًا ما فعله في نهائية بطولة 1982.

وعلق فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن، على تلقي أول هزيمة مع الفريق البافاري منذ توليه المسؤولية: "كانت لدينا فرص رائعة لكننا لم نتمكن من تسجيل هدف، ولكن هذه هي كرة القدم، إنها مريرة لكنها بالطبع لن تكون حاسمة لتأهلنا في دوري أبطال أوروبا، علينا فقط أن نواصل العمل".

وأكمل: "عندما يتعلق الأمر بالفوز أو الخسارة، لا تحتاج إلى أن تضع السنوات الماضية في الاعتبار، خسرنا المباراة ولها قصتها الخاصة".

وأضاف: "سنحت لنا فرصا كبيرة ولم نستغلها، وخسرنا بفرصة واحدة".

أستون فيلا بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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