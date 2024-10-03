جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 12:21

كتب : FilGoal

جون دوران لاعب أستون فيلا

عبر الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا، عن سعادته بالتسجيل في شباك بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

دوران نجح في تسجيل الهدف في الدقيقة 79 بطريقة رائعة، بعد حلوله بديلاً لواتكنز في الدقيقة 70.

وقال جون دوران لشبكة ESPN بعد المباراة: "سعيد بالتسجيل، خاصة ضد فريق رائع هو أحد فرق أحلامي، وأنا سعيد لكوني رجل المباراة".

أخبار متعلقة:
بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني انتهت أبطال أوروبا - أستون فيلا (1)-(0) بايرن ميونيخ بعد غياب 41 سنة عن أبطال أوروبا.. أستون فيلا يعود ويهزم يانج بويز بحضور ساوريس والمحمدي

وأضاف المهاجم الكولومبي: "الأمر كله يتعلق بالعمل الجاد، والتركيز، وانتظار الفرصة، واغتنام اللحظة".

وكرر دوران إعجابه بـ بايرن: "هو أحد الفرق العظيمة في أوروبا، وبالنسبة لي فهو من بين الأفضل في العالم. أنا سعيد بالحصول على فرصة اللعب ضدهم".

وتحدث عن الجيل الجديد لكولومبيا: "لست أنا فقط، هناك لاعبون آخرون مثل ياسر أسبريلا في المنتخب يعيشون لحظات رائعة، نشكل جيلا جديدا يمكننا المساهمة مع المنتخب الوطني"

وانضم ياسر أسبريلا صاحب الـ20 عاما، إلى جيرونا الإسباني قادما من واتفورد الإنجليزي.

ويشارك الجناح أسبريلا بشكل أساسي مع جيرونا منذ بداية الموسم.

وانضم دوران إلى أستون فيلا قادما من شيكاغو الأمريكي في يناير 2023، وسيتم عامه الـ21 في ديسمبر المقبل.

وشارك جون دوران في 9 مباريات هذا الموسم، منهم 8 كبديل، سدد 14 تسديدة على المرمى بينهم 6 أهداف لتصل 42 % من تسديداته لشباك الخصم، مما يعني أنه يسجل هدفا كل 48 دقيقة في المتوسط.

وعلق مورجان روجرز زميله في أستون فيلا: "دوران كابوس للمدافعين"

وتلقى بايرن ميونيخ أول خسارة في مباراة بدور المجموعات منذ عام 2017.

ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في سباق دوري الأبطال.

فاز أستون فيلا على حساب يانج بويز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى ليحقق الفوز الأول بعد غياب 41 عاما، قبل الفوز على حساب بايرن ميونيخ ليلحق به الخسارة مكررًا ما فعله في نهائية بطولة 1982.

أستون فيلا بايرن ميونيخ جون دوران دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بعد هدفه أمام بايرن - إيمري يمدح دوران: تحدثنا عن خروج نوير الدائم مدرب بولونيا: لم يمكننا فعل شيء أمام هدف صلاح.. وخرجنا برؤوس مرفوعة سلوت: ماذا يمكنني أن أقول عن صلاح؟ ولا أتطلع للموسم المقبل في الوقت الحالي أنشيلوتي: كنا سيئين أمام ليل.. ونأمل أن يتكرر ما حدث بعد خسارة أتليتكو صلاح: لم أعلم بتحقيقي رقما قياسيا بهدفي ضد بولونيا.. والفارق بين سلوت وكلوب يوفنتوس يخطف انتصارًا قاتلاً أمام لايبزج رغم الطرد.. وموناكو يتعادل مع دينامو زغرب تخطى دروجبا.. 7 أرقام حققها صلاح بهدفه أمام بولونيا في أبطال أوروبا بايرن لا يفوز على أستون فيلا.. إيمري يضرب ضحيته المفضلة ويلحق الهزيمة الأولى بـ كومباني
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد عودة التدريبات تحت قيادة كولر.. وجلسة مع رمضان 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد هدفه أمام بايرن - إيمري يمدح دوران: تحدثنا عن خروج نوير الدائم 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مساهمة بالأهداف والتتويج بالألقاب.. أرقام قياسية لـ ميسي بعد حصد بطولة جديدة 57 دقيقة | أمريكا
جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بولونيا: لم يمكننا فعل شيء أمام هدف صلاح.. وخرجنا برؤوس مرفوعة ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: ماذا يمكنني أن أقول عن صلاح؟ ولا أتطلع للموسم المقبل في الوقت الحالي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: كنا سيئين أمام ليل.. ونأمل أن يتكرر ما حدث بعد خسارة أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد الأهلي و4 أندية.. غزل المحلة يرعى فريق الصيد قبل غلق القيد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره