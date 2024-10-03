جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي

عبر الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا، عن سعادته بالتسجيل في شباك بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

دوران نجح في تسجيل الهدف في الدقيقة 79 بطريقة رائعة، بعد حلوله بديلاً لواتكنز في الدقيقة 70.

وقال جون دوران لشبكة ESPN بعد المباراة: "سعيد بالتسجيل، خاصة ضد فريق رائع هو أحد فرق أحلامي، وأنا سعيد لكوني رجل المباراة".

وأضاف المهاجم الكولومبي: "الأمر كله يتعلق بالعمل الجاد، والتركيز، وانتظار الفرصة، واغتنام اللحظة".

وكرر دوران إعجابه بـ بايرن: "هو أحد الفرق العظيمة في أوروبا، وبالنسبة لي فهو من بين الأفضل في العالم. أنا سعيد بالحصول على فرصة اللعب ضدهم".

وتحدث عن الجيل الجديد لكولومبيا: "لست أنا فقط، هناك لاعبون آخرون مثل ياسر أسبريلا في المنتخب يعيشون لحظات رائعة، نشكل جيلا جديدا يمكننا المساهمة مع المنتخب الوطني"

وانضم ياسر أسبريلا صاحب الـ20 عاما، إلى جيرونا الإسباني قادما من واتفورد الإنجليزي.

ويشارك الجناح أسبريلا بشكل أساسي مع جيرونا منذ بداية الموسم.

وانضم دوران إلى أستون فيلا قادما من شيكاغو الأمريكي في يناير 2023، وسيتم عامه الـ21 في ديسمبر المقبل.

وشارك جون دوران في 9 مباريات هذا الموسم، منهم 8 كبديل، سدد 14 تسديدة على المرمى بينهم 6 أهداف لتصل 42 % من تسديداته لشباك الخصم، مما يعني أنه يسجل هدفا كل 48 دقيقة في المتوسط.

وعلق مورجان روجرز زميله في أستون فيلا: "دوران كابوس للمدافعين"

وتلقى بايرن ميونيخ أول خسارة في مباراة بدور المجموعات منذ عام 2017.

ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في سباق دوري الأبطال.

فاز أستون فيلا على حساب يانج بويز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى ليحقق الفوز الأول بعد غياب 41 عاما، قبل الفوز على حساب بايرن ميونيخ ليلحق به الخسارة مكررًا ما فعله في نهائية بطولة 1982.