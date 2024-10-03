سلوت: ماذا يمكنني أن أقول عن صلاح؟ ولا أتطلع للموسم المقبل في الوقت الحالي

أشاد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بما حققه محمد صلاح أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر في فوز ليفربول بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة.

وقال أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول للصحفيين: "أول مباراة لي في دوري الأبطال على ملعب أنفيلد كانت تجربة جيدة لأننا حققنا الفوز، لم تكن مباراة سهلة ولكن هذا أمر طبيعي في تلك البطولة".

وتابع "ماذا يمكنني أن أقول عن محمد صلاح؟ ما رأيته هو ما حصلنا عليه، إذا قمت بإشراكه كثيرا في مواقف مثل هذه فيمكنه تسجيل هدف، كان لديه تمريرة رائعة أيضا سجلنا منها".

وأضاف سلوت "لكن لن يكون من الإنصاف إذا تحدثت عنه ولم أوجه الإشادة لكل من فيرجيل فان دايك وديوجو جوتا وألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي".

وواصل المدير الفني لليفربول "أعتقد أنه قبل مواجهة ولفرهامبتون، لعب صلاح ثلاث مباريات دون تسجيل هدف، لذلك يحدث هذا أحيانا في كرة القدم، لكن هؤلاء اللاعبين مثل صلاح ومثل كل اللاعبين سيسجلون إذا استمريت في إشراكهم".

وبسؤاله عن الموسم المقبل اختتم سلوت تصريحاته "قدّم محمد صلاح أداء جيدا بالفعل وأنا سعيد بما يفعله في الوقت الحالي، ولا أتطلع للموسم المقبل طالما لدينا ست مباريات أخرى في دور المجموعات ونأمل أن تأتي العديد من المباريات الأخرى بعد ذلك".

وفي النهاية سأله مراسل سكاي هل أصبحت تحب محمد صلاح فأجاب سلوت مازحا"أحببته دائما، لا لا كنت أقدره دائما لكنني أحب زوجتي".

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وحقق صلاح أكثر من رقم قياسي بالتسجيل في شباك بولونيا، أبرزهم كونه أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد بدوري الأبطال.

كما حقق صلاح رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في الأدوار الرئيسية بعدما وصل إلى 45 هدفا.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة عقب مرور جولتين من دوري أبطال أوروبا، ليصبح في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وتعتبر تلك هي الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب ليفربول أمام كل من لايبزيج وباير ليفركوزن وريال مدريد وجيرونا وليل وأيندهوفن على الترتيب.