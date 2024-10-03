أنشيلوتي: كنا سيئين أمام ليل.. ونأمل أن يتكرر ما حدث بعد خسارة أتليتكو

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

مباراة ليل وريال مدريد

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته خلال مواجهة ليل في الجولة الثانية الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط جمعها من الفوز في أول مباراة أمام شتوتجارت.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ريال مدريد كان بعيدًا عن أفضل حالاته وهناك الكثير لنتعلمه، الانتقادات التي وجهت إلينا عادلة تمام، كنا سيئين في كافة النواحي".

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وأكمل: "الخسارة أمام أتليتكو مدريد في يناير بكأس الملك ساعدتنا على التغيير، نأمل أن يحدث نفس الشيء بعد خسارة ليل".

ورفض أنشيلوتي أن يكون لمباراة أتليتكو مدريد السابقة في الدوري تأثيرًا على الفريق: "مباراة الديربي لم يكن لها أي علاقة بالخسارة، بعض الأوقات تكون الخسارة مفيد إنه موسم طويل وعلينا أن نتحسن".

وتعادل ريال مدريد في بداية الأسبوع أمام أتليتكو بهدف لكل فريق في مسابقة الدوري، ليبقى الملكي في المركز الثاني خلف برشلونة.

واختتم: "نادرًا ما صنعنا فرصا أمام ليل، فقط التي صنعها إندريك، فقد قدم أداءً جيدا وكانت لديه فرصة واضحة ولكنه افتقر إلى الدقة، لكنه شباك ويمتلك الجودة ليكون معنا".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال يوم السبت المقبل، فيما يلتقى في الجولة المقبلة أمام بروسيا دورتموند في نهائي مكرر للموسم الماضي، يوم 22 أكتوبر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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