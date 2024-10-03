بعد الأهلي و4 أندية.. غزل المحلة يرعى فريق الصيد قبل غلق القيد

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 11:01

كتب : FilGoal

غزل المحلة وصيد المحلة

تواصلت إدارة نادي غزل المحلة العائد إلى الدوري الممتاز، إلى اتفاق لرعاية فريق صيد المحلة الذي ينشط في دوري القسم الثاني ب.

ودخل فريق صيد المحلة في مشاكل مع اللاعبين كادت تهدد بإلغاء نشاط كرة القدم.

وقال وائل حبيب مدير إدارة التخطيط لشركة غزل المحلة لكرة القدم في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "إدارة غزل المحلة نجحت رسميا في الحصول على رعاية فريق صيد المحلة، ليقود الفريق فنيا عبد الرحمن فهمي، بالإضافة إلى قيد 10 لاعبين من مواليد 2003 من غزل المحلة في قائمة فريق الصيد، إلى جانب قدامى اللاعبين بالفريق".

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وأكمل: "فضلت إدارة غزل المحلة التعاقد لرعاية صيد المحلة نظرًا لتواجد الفريق داخل مدينة المحلة، وخوض مبارياته على الملعب الفرعي لغزل المحلة، ومتابعة اللاعبين عن قرب".

ونجح صيد المحلة في قيد اللاعبين قبل غلق باب القيد لأندية الدرجة الثانية ب في الثالثة من مساء اليوم، حيث تنطلق بطولة الدوري يوم الإثنين 7 أكتوبر.

وألغى اتحاد الكرة مسابقتي مواليد 2003، و2004، لتلجأ بعض الفرق لرعاية أندية أخرى في دوري المحترفين، والدرجة الثانية ب، وتقوم بقيد لاعبيها في صفوف فريقها.

كانت أندية إنبي والأهلي وسيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت، قامت برعاية أندية بايونيرز، ودلفي، وديروط بالإضافة إلى السكة الحديد على الترتيب.

وشهد نادي صيد المحلة أزمة نتج عنها تقدم اللاعبين بشكوى إلى اتحاد الكرة، كما شهد النادي انقسام داخل الإدارة ليضطر اللاعبين إلى طلب الرحيل من صفوف الفريق.

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