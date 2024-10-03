مواعيد مباريات الخميس 3 أكتوبر 2024.. مواجهتان ناريتان لمرموش وعبد المنعم

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 10:01

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يشهد اليوم الخميس الموافق 3 من أكتوبر 2024 انطلاق منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

ويلعب محمد عبد المنعم مع فريق نيس، وعمر مرموش مع فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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الدوري الأوروبي

يحل نيس الفرنسي ضيفا على فريق لاتسيو في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

ويقام اللقاء في الثامنة إلا ربع مساء على ملعب أولمبيكو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كما يحل توتنام ضيفا على فرينكفاروزي المجري في نفس التوقيت، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف بورتو فريق مانشستر يونايتد في تمام العاشرة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كما يحل روما ضيفا على إيلفسبورج في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأخيرا يحل فرانكفورت بقيادة مرموش ضيفا على بشكتاش التركي في العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 8.

الدوري السعودي

يحل اتحاد جدة ضيفا على الأخدود في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC سبورت 1.

كأس العالم للأندية - كرة يد

يلعب فريق الزمالك أمام تاواباتي البرازيلي في تمام الثانية عصرا لتحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.

بينما يواجه الأهلي فريق برشلونة في تمام الخامسة مساء لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتختتم مباريات مونديال الأندية بمواجهة بين فيزبريم بقيادة يحيى الدرع أمام ماجديبورج الألماني في تمام الثامنة مساء.

وتقام كافة المباريات على صالة العاصمة الإدارية وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الدوري الأوروبي فرانكفورت نيس كأس العالم لأندية اليد
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