الزمالك: لم نشعر برغبة رمضان صبحي في الانضمام لنا.. وزيزو طلب أكثر من 60 مليون جنيه سنويا

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل مفاوضات ناديه مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

الزمالك

وترددت أنباء عن رغبة الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي خلال هذا الصيف.

وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية "رمضان صبحي ضمن أهدافنا ولكن اللاعب أيضا لا بد أن يكون لديه الرغبة في اللعب للزمالك، لم نشعر بوجود هذا الأمر".

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وواصل "إدارة بيراميدز لم تشترط دفع المستحقات المتأخرة بشأن صفقتي نبيل عماد وعمر جابر، للموافقة على انتقال لاعبين جدد إلى الزمالك"

وعن الالتزامات المالية المطلوبة من النادي أوضح "نحاول التفاوض الودي مع نداي بشأن مستحقاته، نحن أيضا مطالبين بدفع نحو مليون دولار لصالح باتشيكو وفرجاني ساسي".

وتابع "موقف سامسون أكينيولا مازال معلقا لأن قيمة عقده مرتفعة للغاية، نتمنى تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف في الكرة المصرية".

وعن إمكانية عقد صفقات مباشرة بين الأهلي والزمالك شدد "من الصعب وجود انتقالات مباشرة بين الأهلي والزمالك، العلاقات طيبة في الوقت الحالي ولكن من الصعب حدوث ذلك".

وعن فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي ودور محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق قال: "لاعبو الزمالك كان لديهم الرغبة في حصد اللقب، وشاهدت بعض لاعبي الأهلي تعالوا على الكرة في مباراة السوبر واتضح ذلك في تسديد ركلات الترجيح"

وتابع "شيكابالا لعب دورا كبيرا في لم شميل لاعبي الزمالك، واعتبره من أفضل من لمس كرة القدم بالقدم اليسرى".

تجديد عقد زيزو

وعن احمد مصطفى زيزو نجم الفريق أوضح "أزمة زيزو تتعلق بفكرة النجم الأوحد، فالاعب مثل الجوهرة ويحظى بشعبية جارفة لذلك انت مطالب بتحقيق مطالبه للحفاظ عليه".

وتابع "والد زيزو أبلغنا في وقت ما أنه يتمنى رؤية نجله رئيسا لنادي الزمالك".

وكشف "زيزو طلب الحصول على مبلغ يتخطى 60 مليون جنيه سنويا لتجديد تعاقده. اللاعب كان سيحصل على مبالغ طائلة حال موافقتنا على العرض السعودي".

وواصل "زيزو تنازل عن نحو 50% من المعروض عليه ووافق على التجديد للزمالك ولكن مازال المبلغ كبيرا أيضا".

ورفض الزمالك عرضا مغريا من نادي نيوم السعودي للتخلي عند خدمات زيزو.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد 2024-2025.

زيزو رمضان صبحي
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