يوفنتوس يخطف انتصارًا قاتلاً أمام لايبزج رغم الطرد.. وموناكو يتعادل مع دينامو زغرب

الخميس، 03 أكتوبر 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

فريق يوفنتوس

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مثيرًا خارج أرضه أمام لايبزج الألماني، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

تقدم السلوفيني بنيامين سيسكو في الدقيقة 31 بتصويبة صاروخية. ونجح دوسان فلاوفيتش في تسجيل التعادل بالدقيقة 51 بطريقة رائعة.

وبعد تعادل يوفنتوس تلقى ميشيل دي جريجوريو حارس يوفنتوس بطاقة حمراء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، إثر لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

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وعاد بنيامين سيسكو ليسجل الثاني في الدقيقة 64، ليرد مجددًا فلاوفيتش في الدقيقة 69.

ووسط محاولات لايبزج في تسجيل هدف الفوز مستغلا النقص العدد ولعب المباراة على أرضه، نجح فرانسيسكو كونسيساو في استغلال مهاراته الفردية ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد بطريقة رائعة في الشباك في الدقيقة 83 مسجلاً هدف الفوز للفريق الإيطالي.

ونجح يوفنتوس تحت قيادة تياجو موتا، في تحقيق الفوز الثاني في دوري الأبطال بعد تجاوز أيندهوفن الهولندي 3-1 في الجولة الأولى، في الوقت الذي سقط فيه لايبزج المباراة الثانية على التوالي بعد خسارة الجولة الأولى أمام أتليتكو مدريد 2-1.

وفي مباراة أخرى، تعافى دينامز زغرب من الخسارة في المباراة الأولى 9-2 أمام بايرن، لينجح في التعادل أمام موناكو الفرنسي 2-2.

دينامو زغرب استغل عامل الأرض ونجح في تسجيل هدفين لـ بيتار سوتشيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف زميله مارتن باتورينا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ونجح موناكو في العودة وتسجيل هدفين في الدقيقتين 74 عن طريق محمد ساليسو، والدقيقة 90 عن طريق دينيس زكريا.

موناكو نجح في الوصول لنقطته الرابعة بعد المفاجأة التي حققها في الجولة الأولى بتحقيق الفوز أمام برشلونة 2-1، فيما اكتفى دينامو زغرب بنقطة وحيدة حتى الآن.

يوفنتوس لايبزج موناكو دينامو زغرب دوري أبطال أوروبا
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