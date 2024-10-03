تخطى دروجبا.. 7 أرقام حققها صلاح بهدفه أمام بولونيا في أبطال أوروبا

واصل محمد صلاح توهجه مع ليفربول هذا الموسم بعد تسجيله هدفا في شباك بولونيا بدوري أبطال أوروبا.

وحقق صلاح رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر لاعبي إفريقي تسجيلا للأهداف في الأدوار الرئيسية بعدما وصل إلى 45 هدفا.

كما نجح صلاح في تحقيق رقم قياسي عندما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد.

وجاءت أرقام محمد صلاح بعد تسجيل هدف وصناعة آخر أمام بولونيا في دوري الأبطال كالآتي:

- تخطى دروجبا بالوصول للهدف رقم 45 في الأدوار الرئيسية بدوري أبطال أوروبا ليتخطى المهاجم الإيفواري دروجبا صاحب الـ 44 هدفا. (صلاح كان قد سجل 4 أهداف أخرى في الأدوار التمهيدية).

- محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد. (سجل ضد أياكس ورينجرز ونابولي وريال مدريد في موسم 2023-24).

- أصبح ثالث لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية على ملعب فريقه بدوري أبطال أوروبا من الدوري الإنجليزي بعد تيري هنري مع أرسنال (7 مرات) ورود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (6 مرات).

- ساهم في 11 هدفا خلال 9 مشاركات هذا الموسم (سجل 6 وصنع 5).

- في رابع مواجهاته أمام بولونيا سجل صلاح هدفه السادس في الفريق الإيطالي (5 منهم بقميص روما).

- بولونيا هو الفريق رقم 25 الذي يهز صلاح شباكه أوروبيا بقميص ليفربول.

- صلاح يعادل أهداف ألفريدو دي ستيفانو بـ 49 هدفا في دوري الأبطال بشكل عام.

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وسجل صلاح هدفا وصناعة آخر في فوز ليفربول على بولونيا بهدفين دون مقابل.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة عقب مرور جولتين من دوري أبطال أوروبا، ليصبح في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وتعتبر تلك هي الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

وتقام النسخة الجارية من الموسم بنظام جديد إذ تم تقسيم 36 فريقا على 4 مستويات ويلعب كل فريق أمام 8 منافسين.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

ويلعب ليفربول أمام كل من لايبزيج وباير ليفركوزن وريال مدريد وجيرونا وليل وأيندهوفن على الترتيب.